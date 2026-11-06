Horóscopo de hoy, 6 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

Avanzarás rápidamente en tus objetivos estos próximos días.
ARIES (21 marzo - 20 abril).Últimamente sufres de una tristeza que no tiene mucho fundamento, o al menos eso crees. Lo mejor es sentarse a reflexionar un poco y llegar a alguna conclusión. En caso contrario, no estaría de más consultar con un buen terapeuta.
TAURO (21 abril - 20 mayo).Recibirás noticias de un antiguo compañero de trabajo que puede ofrecerte mejoras en tu situación profesional. Buen momento para acometer nuevos retos ya que te sientes fuerte y lleno de vitalidad.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Tu idealismo te ha llevado demasiado lejos y tendrás que bajar a la tierra cuanto antes. Esperas mucho de las personas y situaciones que te rodean; abre los ojos y se más realista. Vigila los amagos de jaqueca que estás padeciendo.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Deberás emplearte a fondo con la persona amada ya que últimamente has descuidado bastante tus relaciones sentimentales. Si no están funcionando los detalles materiales, echa mano de tu imaginación y carisma para las conquistas.
LEO (23 julio-22 agosto). Complicaciones en la salud de las personas mayores de tu familia pueden provocar cambios de planes en los próximos días, pero serán poco profundos y contarás con la colaboración de muchas personas.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Los viajes podrían verse favorecidos en el día de hoy. No sabrás con claridad el destino, pero la compañía y la economía serán inmejorables. Una pequeña discusión con alguien de tu entorno puede producirte molestias.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Tu organismo emite señales muy claras de necesidad de adaptación, ya sea por cambios hormonales o porque ha llegado a un punto de inestabilidad en que necesita una acción preventiva para evitar males mayores.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Júpiter hará de las suyas en tu signo, tanto si estás buscando pareja como para afianzar tu relación. De ahí a un mayor grado de compromiso habrá un paso, por lo que no sería extraño que muchos nativos de Escorpio acaben haciendo planes de boda o ampliando la familia.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Se avecinan cambios profundos y renovadores que transformarán tu forma de ver el mundo. En tu vida profesional, obtendrás los resultados que no conseguiste otros años. Y en lo privado, tu círculo de amistades se irá ampliando a medida que avance el mes.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Necesitas hacer volar tu imaginación planeando algún viaje que te apetezca mucho, porque hoy el trabajo o las relaciones familiares o de amistad te van a dar más lata de la habitual.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Tu actitud positiva ante los conflictos familiares o de trabajo propiciará el entendimiento entre dos partes enfrentadas. El optimismo por la labor bien hecha se contagiará en otras facetas de tu vida en esta jornada.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Llegas a momentos decisivos para los recursos compartidos, en referencia a los socios, seguros, bancos y relaciones con la administración, y todo lo que no consigas ahora te será mucho más difícil de llevar a cabo en adelante.