Vivienne, hija de Angelina Jolie, revela que fue hospitalizada

Vivienne Marcheline Jolie, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, compartió una faceta especialmente personal de su vida al revelar que fue hospitalizada a principios de este año debido a un trastorno alimenticio. La joven decidió plasmar parte de esa experiencia en escritos íntimos que ahora forman parte de su primera exposición individual de arte en Los Ángeles.
La muestra, titulada "The Tulip Field" ("El campo de tulipanes"), se presentó el pasado 3 de noviembre y reúne más de una docena de pinturas elaboradas a mano. Junto a las obras, la artista incorporó fragmentos de su diario en los que aborda las emociones que experimentó durante su atención médica y sus reflexiones sobre la salud mental.
Entre las anotaciones exhibidas figura un texto fechado en abril de 2026, en el que describe la complejidad de recibir un abrazo mientras su cuerpo permanecía tenso. Los escritos permiten conocer algunos de los pensamientos y sentimientos que acompañaron aquella etapa, sin que se hayan divulgado detalles sobre el tiempo que permaneció hospitalizada.
En otra de sus reflexiones, Vivienne expresó el temor que le provocaba recuperar determinadas sensaciones relacionadas con la alimentación. "Ahora mismo me siento completamente insensible a todo, y si como, esa insensibilidad desaparecerá, y eso me asusta más que nada", escribió, según fragmentos difundidos por Entertainment Tonight.
La joven también manifestó sentirse "culpable" por haber permanecido durante tanto tiempo en tratamiento. Sus palabras, incorporadas a la exposición, ofrecen una mirada personal sobre las dificultades emocionales que atravesó y la manera en que ha comenzado a procesarlas mediante la expresión artística.
Esta presentación representa un nuevo paso en el camino creativo de Vivienne, quien ya había mostrado interés por las artes escénicas y visuales. En septiembre pasado participó junto a su hermano gemelo, Knox, en una feria callejera de Los Ángeles, donde ofrecieron algunas de sus creaciones originales en tarjetas de cumpleaños, pegatinas y otros artículos.
Durante aquella actividad, la joven se encargó de atender a los visitantes y posibles compradores, mientras Knox colaboró con las fotografías y los preparativos. La experiencia permitió que ambos compartieran sus trabajos directamente con el público y exploraran nuevas formas de acercarse al mundo artístico.
La exposición también coincidió con otra noticia relacionada con su vida personal. Un día antes de la presentación se dio a conocer que un tribunal de Los Ángeles aprobó oficialmente la solicitud de Vivienne para modificar su nombre legal a Vivienne Marcheline Jolie, dejando de utilizar el apellido Pitt.
Aunque la resolución judicial trascendió esta semana, la joven ya había comenzado a presentarse profesionalmente con el apellido de su madre en 2024, cuando participó como asistente de producción en la adaptación teatral de Broadway de "The Outsiders", proyecto producido por Angelina Jolie.
Vivienne se convirtió en la última de sus hermanos en solicitar formalmente la eliminación del apellido paterno. Shiloh realizó el trámite en agosto de 2024, después de cumplir 18 años, mientras que Maddox y Zahara también optaron por utilizar el apellido Jolie. Pax, por su parte, no ha anunciado públicamente una decisión similar. Angelina Jolie y Brad Pitt tienen seis hijos en común: Maddox, Pax y Zahara, adoptados, y Shiloh, Knox y Vivienne, biológicos.