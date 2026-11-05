Cámaras los delataron: caen presuntos ladrones que sembraban terror en SPS

La preocupación y la indignación crecen entre los habitantes de San Pedro Sula ante el aumento de los asaltos, particularmente los relacionados con el robo de motocicletas en distintos sectores de la ciudad. En las últimas horas de este jueves, dos presuntos delincuentes fueron capturados tras una persecución policial en la zona de Las Lomas del Carmen.
De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, los dos individuos fueron detenidos en flagrancia luego de cometer un asalto. Los agentes les dieron seguimiento y lograron interceptarlos en el sector de Las Lomas del Carmen.
Uno de los casos quedó registrado en cámaras de seguridad en el sector de Cofradía, donde varios sujetos fueron captados cuando presuntamente asaltaban y despojaban de sus motocicletas a las víctimas.
La captura se produjo luego de que las autoridades comenzaran a dar seguimiento a los sospechosos, tras recibir varias denuncias ciudadanas sobre los hechos delictivos que mantenían preocupados a los sampedranos.
Los presuntos asaltantes fueron identificados como Josué David Galindo Orellana, de 29 años, conocido con el alias de “El Chino”, residente de la colonia La Roca de Cristo y de oficio jornalero. Según el reporte policial, Galindo Orellana registra más de siete detenciones anteriores por delitos relacionados con robo, consumo y tráfico de drogas, robo de ganado y uso ilegal de armas de fuego.
El segundo detenido fue identificado como Ever Josué Gonzales Cruz, de 27 años, alias “Topogigio”, también de oficio jornalero y residente de la colonia Lomas del Carmen, en San Pedro Sula. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal por los hechos que se les atribuyen.
Las imágenes de los hechos comenzaron a circular y generaron indignación entre los pobladores, quienes han manifestado su preocupación por la inseguridad del país.
Según la información policial, los ahora detenidos presuntamente salían a cometer asaltos en diferentes sectores de la ciudad, por lo que se mantenía un seguimiento para identificar sus movimientos y proceder con su captura.
Tras el arresto, la Policía Nacional hizo un llamado a las personas que hayan sido víctimas de estos individuos o que puedan reconocerlos a que se presenten a interponer las denuncias correspondientes.
Las autoridades explicaron que la colaboración ciudadana permitirá fortalecer las investigaciones y aportar nuevos elementos a las acusaciones, con el propósito de que los sospechosos respondan ante la justicia por los hechos que se les atribuyen.
Mientras tanto, los pobladores esperan que las acciones policiales permitan reducir los asaltos y el robo de motocicletas en San Pedro Sula, especialmente en sectores como Cofradía, donde los habitantes han expresado su alarma por la inseguridad.