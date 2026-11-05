Le dio trabajo, dinero y una casa, pero Jesse Guardado terminó asesinándola

El crimen ocurrió el 13 de septiembre de 2004 en el condado de Walton, Florida. Según los registros judiciales, Guardado llegó hasta la casa de Malone con una palanca metálica y un cuchillo. La mujer lo dejó entrar después de que este le dijera que necesitaba utilizar el teléfono, pero terminó siendo atacada hasta morir.