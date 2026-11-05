Florida ejecuta a reo número 19 e iguala el récord de 2025

Miami, Estados Unidos. Florida tiene previsto ejecutar este jueves a Jesse Guardado, condenado por matar a golpes y puñaladas en 2004 a una mujer de 75 años que lo había ayudado al salir de prisión, en la decimonovena pena capital del estado este año, con la que igualará el récord que marcó en 2025. Guardado, de 64 años, recibirá una inyección letal a las 18:00 hora local (23:00 GMT) en la Prisión Estatal de Florida en Raiford , en el norte del estado, según la orden que firmó el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis. Estados Unidos suma 32 ejecuciones este año: 18 en Florida y catorce repartidas entre otros cinco estados, según el Death Penalty Information Center (DPIC) .

En 2025 Florida ejecutó a 19, un récord en su historia moderna, y con la de hoy serán 47 desde que DeSantis llegó al cargo en 2019. Guardado confesó el crimen a los investigadores y se declaró culpable sin abogado y sin pedir nada a cambio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Un juez lo condenó a muerte en octubre de 2005, como había recomendado por unanimidad un jurado, y el Tribunal Supremo de Florida confirmó la sentencia en 2007.

En 2024, una corte de apelaciones de EEUU rechazó el argumento de que sus abogados lo defendieron mal en la fase en que se decidió la pena, y el Tribunal Supremo del país se negó a revisar ese fallo en 2025. Guardado conoció desde 2003 a la víctima, Jackie Malone, poco después de salir de prisión, donde cumplió condena por varios robos a mano armada, y ella le alquiló una vivienda y lo ayudó a encontrar trabajo. La noche del 13 de septiembre de 2004, Guardado se presentó en casa de Malone drogado y la mató con una barra de metal y un cuchillo para robarle, según el relato del Supremo de Florida.