Rescatan a joven comerciante secuestrado; pedían L1 millón por su liberación en Atlántida

Atlántida. Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) lograron rescatar con vida a un joven comerciante que había sido privado de su libertad en el departamento de Atlántida.
La víctima, de 28 años de edad, fue localizada tras un riguroso trabajo de inteligencia en la zona norte del país.
De acuerdo con el informe policial, el hecho criminal se originó ayer en el sector de Corinto, Sambo Creek, cuando el comerciante salía de su vivienda.
Su esposa declaró haber escuchado una fuerte discusión afuera de la casa, donde el comerciante suplicaba a sus captores que no le quitaran la vida antes de ser llevado por la fuerza a bordo de un vehículo.
Después del rapto, los criminales utilizaron el teléfono celular del comerciante para contactar a su familia y exigir un rescate de 1,000,000.00 de lempiras a cambio de su liberación. En los mensajes de texto, los secuestradores amenazaron expresamente con asesinar al joven si la familia decidía alertar a las autoridades policiales.
Sin embargo, tras formalizarse la denuncia, los equipos especialistas de la UNAS lograron ubicar el sitio del cautiverio entre las aldeas Leán y Jazmín, en el municipio de Arizona.
El fuerte despliegue de los agentes obligó a los delincuentes a abandonar al comerciante en la zona y huir.
Momentos después, la víctima fue trasladada a la sede de Medicina Forense para someterse a las evaluaciones médicas pertinentes. Después fue entregada a sus familiares, mientras continúan los operativos en la zona para hallar a los captores.