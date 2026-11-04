Trasladan a SPS a los 21 detenidos por sus vínculos con el cártel El Diablo en Yoro

Diez motocicletas y una cuatrimoto que aparentaban prestar servicio de transporte público habrían sido utilizadas para encubrir actividades de narcomenudeo del denominado Cártel del Diablo en el departamento de Yoro, reveló el subsecretario de Estado en el Despacho de Asuntos Policiales, Rommel Armando Martínez Torres.
"Tenían 10 motocicletas y una cuatrimoto, en la cual hacían parecer que estaban de uso público. Sin embargo, la vigilancia, la diligencia investigativa que la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos logró establecer dicen lo contrario, que son vehículos únicamente destinados al narcomenudeo", manifestó el funcionario.
Martínez Torres explicó que los automotores fueron identificados durante las investigaciones contra esta estructura criminal y adelantó que serán presentados como evidencias para su respectivo comiso, debido a que presuntamente eran utilizados para facilitar actividades ilícitas.
"Son evidencias que sirven para cometer los actos delictivos", expresó el subsecretario, quien también confirmó el decomiso de un arma durante el operativo denominado Armagedón, ejecutado en el marco del Plan Escudo.
El funcionario detalló que las investigaciones contra el denominado Cártel del Diablo comenzaron hace aproximadamente cuatro años y permitieron reunir elementos técnicos, científicos, testimoniales y probatorios para ejecutar órdenes judiciales.
Según Martínez Torres, 11 de los sospechosos estarían directamente vinculados con asesinatos registrados desde 2022 en los municipios de Yorito, Sulaco y Victoria, en el departamento de Yoro.
Las diligencias estuvieron a cargo de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el acompañamiento de 16 fiscales del Ministerio Público, mediante la participación de las fiscalías de Delitos contra la Vida, Trata de Personas y Operaciones Especiales.
El subsecretario indicó que las personas detenidas fueron capturadas mediante órdenes judiciales y serán puestas a disposición de un juzgado con competencia nacional para responder por los delitos que se les imputan.
Consultado sobre la participación de mujeres entre los detenidos, algunas de las cuales manifestaron que se dedicaban a actividades domésticas, Martínez Torres defendió las diligencias investigativas y aseguró que las autoridades cuentan con elementos para sustentar los requerimientos fiscales.
"Usted podrá decir que ellas van a decir que no tienen ningún problema con la justicia. Es un derecho que ellas tienen a defenderse", expresó.
Sin embargo, insistió en que las órdenes de captura fueron emitidas luego de un proceso de investigación y bajo el principio de objetividad del Ministerio Público.
"La reina de las pruebas es la evidencia", remarcó el funcionario al referirse a los elementos recopilados por los investigadores.
Durante su comparecencia, Martínez Torres también dirigió un mensaje a los habitantes de Yorito, Victoria y Sulaco, especialmente a los padres de familia, a quienes pidió prestar atención a las actividades de sus hijos para evitar que se involucren con estructuras criminales.