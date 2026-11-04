Golpe a la 18 deja 11 capturados en Tegucigalpa; una mujer manejaba el dinero

El funcionario señaló que estas acciones buscan combatir delitos atribuidos a las estructuras criminales, entre ellos extorsiones, asesinatos, violaciones y tráfico de drogas.Por otra parte, explicó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) cuenta con peritos especializados y certificados para analizar tatuajes y determinar técnicamente si sus diseños, códigos o símbolos tienen relación con alguna pandilla.