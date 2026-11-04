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Golpe a la 18 deja 11 capturados en Tegucigalpa; una mujer manejaba el dinero

La Policía Nacional capturó a 32 personas en Honduras, 11 de ellas vinculadas a la Pandilla 18 y 21 al Cártel del Diablo

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Al menos 32 personas fueron capturadas este miércoles durante una serie de allanamientos ejecutados por la Policía Nacional en distintos puntos de Honduras, como parte de los operativos contra estructuras criminales.

 Foto: LA PRENSA
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De acuerdo con el reporte de las autoridades, 11 de los detenidos estarían vinculados con la Pandilla 18 en Tegucigalpa, mientras que otros 21 serían presuntos integrantes del denominado Cártel del Diablo.

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Entre los capturados en la capital figura una mujer señalada de administrar las finanzas y los recursos económicos de la Pandilla 18.
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Según informes de inteligencia policial, la detenida presuntamente desempeñaba un papel clave en el manejo del dinero y las operaciones financieras de esta estructura criminal.

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Además, las autoridades informaron sobre la captura de un presunto cabecilla de la Pandilla 18. Las investigaciones continúan para establecer el grado de participación de los detenidos en las actividades ilícitas.

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El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó que los resultados corresponden a una serie de operativos desarrollados a nivel nacional contra las estructuras señaladas como terroristas.
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El funcionario indicó que las reformas aprobadas por el Congreso Nacional permiten ejecutar operaciones antiterroristas, realizar allanamientos y arrestos sin orden de captura, bajo la figura de flagrancia permanente del delito de asociación terrorista.

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Velásquez también advirtió que las autoridades podrán detener a personas que porten tatuajes o símbolos alusivos a estructuras criminales como la Pandilla 18, la MS-13 y el Cártel del Diablo.

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El secretario de Seguridad aclaró que las operaciones no se limitan a personas con tatuajes, ya que también existen investigaciones previas contra individuos que presuntamente colaboran con estas organizaciones.

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Como ejemplo, mencionó el caso de una mujer que actualmente está siendo procesada y que, pese a no tener tatuajes, sería considerada una pieza clave de la Pandilla 18 en la colonia Estados Unidos de Tegucigalpa.

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El funcionario señaló que estas acciones buscan combatir delitos atribuidos a las estructuras criminales, entre ellos extorsiones, asesinatos, violaciones y tráfico de drogas.Por otra parte, explicó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) cuenta con peritos especializados y certificados para analizar tatuajes y determinar técnicamente si sus diseños, códigos o símbolos tienen relación con alguna pandilla.

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Finalmente, Velásquez indicó que los peritajes serán incorporados a los expedientes que se presenten ante el sistema de justicia, con el propósito de respaldar técnicamente las investigaciones y los procesos contra los sospechosos.

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