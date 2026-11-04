¿Quién es James Talarico, el demócrata que se convirtió en el David vencedor de Goliat en Texas?

James Talarico protagonizó una de las victorias más significativas de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos al conquistar un escaño en el Senado por Texas y romper una racha de 38 años sin triunfos demócratas en esa contienda. Su resultado representa un golpe político para los republicanos en uno de sus bastiones electorales.
A sus 37 años, Talarico, pastor presbiteriano y educador, derrotó al republicano Ken Paxton, exfiscal general de Texas y candidato respaldado personalmente por el presidente Donald Trump. La campaña de Paxton estuvo marcada por controversias y cuestionamientos relacionados con su trayectoria pública.
La victoria adquiere mayor relevancia porque Texas respaldó a Trump por más de 13 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024. Además, el estado no elegía a un senador demócrata desde 1988, cuando Lloyd Bentsen obtuvo la reelección.
Antes de llegar a esta contienda, Talarico consiguió la nominación demócrata tras vencer en las primarias a la congresista Jasmine Crockett, representante de Dallas. Desde entonces, mantuvo una posición favorable en las encuestas, pese a la intensa campaña publicitaria en su contra.
Gran parte de los anuncios negativos contra el demócrata fueron financiados por sectores vinculados al empresario Elon Musk, cuya compañía SpaceX tiene su sede en Texas. Sin embargo, la ofensiva no logró impedir que Talarico se impusiera en las urnas.
Uno de los elementos distintivos de su campaña fue la utilización de referencias religiosas. Nieto de un predicador, el candidato pasó un tiempo en el seminario y recurrió a sus conocimientos bíblicos para construir un discurso político que conectara con distintos sectores del electorado.
En sus intervenciones públicas utilizó frecuentemente la historia bíblica de David y Goliat para describir la disputa contra los grandes intereses económicos y políticos. Durante un acto de campaña en Lubbock declaró: «"Nos enfrentamos a nuestros propios Goliat".
En ese mismo discurso, Talarico cuestionó el poder de los grandes donantes y los intereses corporativos: "A los megadonantes multimillonarios, a los intereses corporativos particulares, a todo el establishment de Washington DC, su poder es real, pero el nuestro también lo es".
Su mensaje presentó la contienda como una lucha entre los ciudadanos y las estructuras de poder político y económico. Esa narrativa se convirtió en uno de los principales recursos de su campaña para movilizar a los votantes y diferenciarse de sus adversarios.
El triunfo también tiene consecuencias para el equilibrio político nacional. La victoria de Talarico se sumó a otros avances demócratas en el Senado, entre ellos los registrados en Carolina del Norte y Carolina del Sur, y contribuyó a las posibilidades de su partido de recuperar el control de la Cámara Alta.
El resultado recordó, además, los intentos anteriores de los demócratas por conquistar Texas. En 2018, el entonces congresista Beto O'Rourke consiguió una recaudación histórica y atrajo atención nacional, pero terminó perdiendo frente al republicano Ted Cruz por poco más de dos puntos porcentuales.
Con su victoria, Talarico se posiciona como una de las nuevas figuras del Partido Demócrata y demuestra que los republicanos pueden enfrentar una competencia decisiva incluso en estados tradicionalmente conservadores. Su llegada al Senado marca un cambio histórico para Texas y abre una nueva etapa en la disputa política de Estados Unidos.