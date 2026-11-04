¿Quiénes son los demócratas que protagonizaron las victorias más llamativas en EE UU?

Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos dejaron resultados destacados para el Partido Demócrata, con triunfos en contiendas clave por el Senado y varias gobernaciones. Entre las victorias más llamativas figuran las de candidatos que hicieron historia por su origen, trayectoria y propuestas políticas, además de recuperar espacios que durante años estuvieron bajo control republicano.
Abdul El-Sayed obtuvo una victoria en Michigan y se convirtió en el primer musulmán elegido para integrar el Senado de Estados Unidos. El candidato demócrata derrotó al republicano Mike Rogers en una de las disputas más reñidas de la jornada, con lo que su partido conservó ese escaño.
La campaña estuvo marcada por fuertes enfrentamientos políticos, luego de que Donald Trump lo calificara de "yihadista" y lo vinculara con los atentados del 11 de septiembre, sin presentar pruebas que respaldaran esa acusación.
A sus 41 años, El-Sayed, hijo de inmigrantes egipcios, representa una de las corrientes más progresistas del Partido Demócrata. Durante su campaña defendió propuestas como un sistema público de salud, la eliminación del Servicio de ICE y el fin de la ayuda militar estadounidense a Israel sin condiciones.
James Talarico, de 37 años, consiguió una de las victorias más significativas para los demócratas al ganar un escaño en el Senado por Texas. Su triunfo representa el regreso del partido a la Cámara Alta por ese estado, donde no obtenía una victoria senatorial desde 1988. Antes de llegar a la contienda general, Talarico había superado en las primarias a la congresista Jasmine Crockett.
Durante la campaña mantuvo una posición favorable en las encuestas, pese a una intensa ofensiva publicitaria en su contra, financiada en gran parte por el empresario Elon Musk.
Nieto de un predicador y con formación en un seminario, Talarico incorporó referencias bíblicas a sus discursos para conectar con los votantes. En uno de sus actos en Lubbock resumió su mensaje con una alusión al relato de David y Goliat: «Nos enfrentamos a nuestros propios Goliat».
El senador demócrata Jon Ossoff logró la reelección en Georgia tras imponerse al republicano Mike Collins. Con este resultado, el legislador mantiene su presencia en el Senado y fortalece la posición demócrata en un estado considerado estratégico dentro de la política estadounidense, donde Donald Trump obtuvo la victoria presidencial en 2024.
Ossoff centró buena parte de su campaña en el costo de la vida y presentó a Collins como un aliado de un "presidente fracasado", en referencia a Trump. Su victoria representa un respaldo a su gestión y a la estrategia demócrata de convertir las preocupaciones económicas de los ciudadanos en uno de los principales temas de debate electoral.
Gina Hinojosa alcanzó otro resultado histórico al ganar la gobernación de Texas y convertirse en la primera mujer latina en ocupar ese cargo. Su victoria también puso fin al dominio republicano en el Ejecutivo estatal, que se mantenía desde 1994, y desplazó al gobernador Greg Abbott, quien llevaba más de una década en el puesto.
Hija de una migrante mexicana, Hinojosa creció en Brownsville, ciudad fronteriza entre Estados Unidos y México.
Adam Hamilton consiguió un triunfo histórico para el Partido Demócrata en Kansas, estado que no elegía a un senador de esa organización política desde 1932. El ministro religioso derrotó al republicano Roger Marshall, aliado cercano de Donald Trump, y puso fin a una racha de casi un siglo sin representación demócrata en el Senado por ese territorio.
El resultado adquiere relevancia porque Kansas respaldó a Trump por un margen de 14 puntos en las elecciones presidenciales de 2024.
Keisha Lance Bottoms consiguió una victoria histórica en Georgia al convertirse en la primera mujer negra elegida gobernadora de un estado en Estados Unidos. La exalcaldesa de Atlanta alcanzó el triunfo en una contienda que también significó un cambio político para el estado, cuya gobernación permanecía en manos republicanas desde 2003.
Su llegada al cargo representa un avance para la representación de las mujeres afroestadounidenses en los principales puestos ejecutivos del país.
Una mujer vota durante las elecciones de medio mandato este 3 de noviembre de 2026, en la Biblioteca West End en Washington (Estados Unidos).