¿Quiénes son los demócratas que protagonizaron las victorias más llamativas en EE UU?

James Talarico, de 37 años, consiguió una de las victorias más significativas para los demócratas al ganar un escaño en el Senado por Texas. Su triunfo representa el regreso del partido a la Cámara Alta por ese estado, donde no obtenía una victoria senatorial desde 1988. Antes de llegar a la contienda general, Talarico había superado en las primarias a la congresista Jasmine Crockett.