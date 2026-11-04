¿Quién es Gina Hinojosa, la primera gobernadora latina que dirigirá Texas?

Gina Hinojosa se convirtió en la primera mujer latina en ganar las elecciones a la gobernación de Texas. La demócrata, de ascendencia mexicana, será la primera latina en dirigir este estado y la primera mujer en ocupar el cargo desde Ann Richards, quien fue gobernadora entre 1991 y 1995.
Hinojosa logró imponerse al republicano Greg Abbott, quien permaneció más de una década al frente del Gobierno texano y mantuvo una estrecha relación política con el presidente estadounidense Donald Trump.
La victoria también supone un avance para los demócratas, que durante más de 30 años no habían conseguido imponerse en una elección estatal en Texas. En estos comicios, James Talarico también obtuvo un escaño en el Senado, lo que reforzó los resultados de su partido en una jornada electoral histórica.
Durante su primer discurso como gobernadora electa, Hinojosa agradeció el respaldo de los ciudadanos y destacó que su llegada al poder responde a una decisión colectiva de los texanos. "Dios tenía un plan y la gente de Texas también tenía un plan", expresó ante sus simpatizantes.
La nueva gobernadora electa nació el 8 de diciembre de 1973 en McAllen, Texas, y pasó su infancia en Brownsville, dos localidades situadas en el Valle del Río Grande, cerca de la frontera con México. Es hija de Gilberto Hinojosa, reconocido dirigente del Partido Demócrata y de Crisanta Lozano.
Sus raíces familiares y su formación en una región predominantemente latina marcaron parte de su identidad política. Durante su discurso, recordó el lugar donde creció y destacó el esfuerzo de sus habitantes, a quienes describió como personas que representan los valores y la dedicación de Texas.
En el ámbito académico, inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Texas, donde conoció a su esposo, el abogado John Donisi. Posteriormente, continuó su formación profesional en la Universidad George Washington, ubicada en Washington D. C.
Tras obtener su título, regresó a Austin, capital de Texas, donde comenzó a ejercer como abogada especializada en derechos civiles y laborales. En esa etapa representó a trabajadores y organizaciones sindicales, una experiencia que contribuyó a definir sus prioridades en materia de justicia social y derechos laborales.
Uno de los episodios más relevantes de su trayectoria profesional ocurrió en 2005, cuando integró el equipo jurídico que presentó una demanda contra Tom DeLay, entonces una de las principales figuras republicanas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El caso estaba relacionado con acusaciones de lavado de dinero.
Su incursión en la política, según ha relatado en distintas entrevistas, no formaba parte de sus planes iniciales. Su interés por ocupar un cargo público surgió en 2012, cuando se involucró en una movilización para impedir el cierre de la escuela a la que asistía uno de sus hijos, después de que se anunciara una posible reducción de fondos estatales.
En 2015 consiguió la presidencia de la junta directiva del Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD), desde donde participó en decisiones relacionadas con la administración y el financiamiento de los centros educativos públicos.
Un año después decidió ampliar su participación política y buscó un escaño en la Cámara de Representantes de Texas. Su campaña se centró principalmente en mejorar el financiamiento de la educación pública y garantizar que una mayor proporción de los impuestos locales sobre la propiedad beneficiara a las escuelas.
Hinojosa superó unas primarias demócratas en las que compitieron siete aspirantes y posteriormente ganó las elecciones generales de 2016. Desde entonces, desarrolló su carrera legislativa mediante su participación en diferentes comités, entre ellos los relacionados con educación pública y gestión de tierras y recursos.
Aunque Texas ya había tenido mujeres al frente de su Gobierno, como Miriam Ferguson y Ann Richards, la llegada de Hinojosa representa un precedente por su ascendencia mexicana. Desde la independencia de Texas, en 1836, y su posterior incorporación a Estados Unidos, en 1845, ninguna persona de origen hispano había sido elegida para dirigir el Ejecutivo estatal.