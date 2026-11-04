Chris Pappas se convierte en el primer senador abiertamente gay de Estados Unidos

El político demócrata Chris Pappas hizo historia en Estados Unidos tras ganar las elecciones al Senado por el estado de New Hampshire, convirtiéndose en el primer hombre abiertamente gay elegido para ocupar un escaño en esta cámara del Congreso estadounidense.
Su victoria se produjo el martes 3 de noviembre, cuando derrotó al republicano John Sununu, quien buscaba regresar al Senado después de haber ocupado ese cargo entre 2003 y 2009.
Pappas, de 46 años, es originario de Manchester, New Hampshire, y cuenta con una trayectoria política que comenzó en su estado natal. Antes de llegar al Congreso, formó parte de la Cámara de Representantes estatal y posteriormente fue elegido como congresista federal en 2018, cargo que asumió en enero de 2019.
Desde entonces, representó al primer distrito congresional de New Hampshire durante cuatro períodos consecutivos.
Durante su campaña electoral, el demócrata centró sus propuestas en temas relacionados con el costo de vida, el acceso a la atención médica, la economía y la protección de los derechos reproductivos.
Su triunfo no solamente representa un cambio en la representación política de New Hampshire, sino también un acontecimiento significativo para la comunidad LGBTQ+, que durante décadas ha buscado una mayor presencia en los espacios de poder de Estados Unidos.
El resultado también tiene un significado especial porque Pappas ha desarrollado su carrera política sin ocultar su orientación sexual.
El funcionario está casado con Vann Bentley, quien lo acompañó durante su camino hacia el Senado y ha formado parte de su vida pública. Su elección supone un precedente para los hombres abiertamente homosexuales dentro de esta cámara legislativa.
Está previsto que Pappas asuma su nuevo cargo en enero de 2027, cuando sustituya a la senadora demócrata Jeanne Shaheen, quien decidió no buscar la reelección. Con su llegada, se convertirá en una de las figuras que marcarán un nuevo capítulo en la historia política estadounidense.
Su victoria representa un hecho histórico al convertirse en el primer hombre abiertamente gay elegido para integrar esta importante institución política.