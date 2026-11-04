Laura Pausini, de luto tras la muerte de un ser querido: "Gracias por todo el amor"

La cantante italiana Laura Pausini compartió una triste noticia con sus seguidores al anunciar el fallecimiento de un ser amado.
Se trata de Marlon, su querido perro y compañero durante más de 14 años. La artista utilizó sus redes sociales para despedirse de su mascota con una emotiva publicación acompañada de varias fotografías que recuerdan los momentos que compartieron juntos.
«Gracias por todo el amor que nos has enseñado. Has sido un hermano, un hijo, un tío y un amigo indescriptible», escribió la intérprete, quien también recordó las fechas que marcaron la vida de Marlon: del 11 de agosto de 2012 al 3 de noviembre de 2026.
Sus palabras dejaron ver el profundo cariño que sentía por él y el lugar tan importante que ocupaba dentro de su familia.
En otra dedicatoria, Pausini expresó lo especial que fue el tiempo que compartieron y aseguró que los años a su lado estuvieron llenos de momentos hermosos.
Marlon, un golden retriever, no solo acompañó a la cantante en su vida cotidiana, sino que también conquistó a los seguidores de la artista, quienes podían conocer parte de sus aventuras a través de su propia cuenta de Instagram.
La despedida ha generado numerosas muestras de cariño hacia la cantante, pues sus seguidores se han solidarizado con ella ante la pérdida de quien fue mucho más que una mascota: un integrante de su familia y un compañero que dejó una huella imborrable en sus vidas.
Laura Pausini es una reconocida cantante y compositora italiana, nacida el 16 de mayo de 1974 en Faenza, Italia. Alcanzó la fama internacional en 1993, cuando ganó el Festival de la Canción de San Remo con el tema «La solitudine», una canción que rápidamente se convirtió en un éxito en Europa y América Latina.
A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, ha conquistado al público con temas como «Se fue», «Amores extraños», «Entre tú y mil mares», «Víveme» y «En cambio no».
Su talento la ha llevado a recibir importantes reconocimientos, entre ellos un premio Grammy y varios Latin Grammy, además de convertirse en una de las voces italianas más populares del mundo hispanohablante.