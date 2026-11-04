¿Quién es Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán en la historia de EEUU?

La proclamación de su victoria llegó el miércoles 4 de noviembre, casi cinco horas después del cierre de los centros de votación. Durante su discurso ante sus simpatizantes, el demócrata cuestionó el tono de la contienda y sostuvo: "Se volcaron por completo en una de las campañas más sucias que hemos visto en mucho tiempo... por mi nombre y mi fe".