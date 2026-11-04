Abdul El-Sayed se convierte en el primer senador musulmán de EEUU

Michigan, Estados Unidos. El demócrata Abdul El-Sayed se impuso a su rival el republicano Mike Rogers en las elecciones al Senado de EE.UU. por el estado de Míchigan y se convertirá en el primer senador musulmán en la historia del país, según proyectaron CNN y AP. El médico, de 42 años, se impuso al candidato Mike Rogers en la contienda por el Senado de Estados Unidos en el estado clave de Míchigan, considerado como una zona bisagra.

El-Sayed, de tendencia progresista, se anticipó a las proyecciones y se declaró ganador en un discurso en un mitin en Detroit (Míchigan). "Quiero agradecer a todos los que se ofrecieron a ayudar, los que contribuyeron un dólar, y le dieron la oportunidad a uno de los candidatos más improbables", dijo en su discurso. El demócrata hizo suya la victoria en un discurso en el que subrayó que los votantes le habían dado fortaleza, esperanza e inspiración: “Espero que todo esto lo pueda llevar conmigo a Washington para ser la clase de liderazgo que ustedes merecen”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse