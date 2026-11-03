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Trump reconoce victoria demócrata y ofrece llegar a acuerdos con la nueva mayoría

El presidente Donald Trump aseguró que está dispuesto a negociar y alcanzar acuerdos con los demócratas ante el posible cambio de mayoría en el Congreso tras las elecciones de medio mandato

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 22:05 -
  • Agencia EFE
Trump reconoce victoria demócrata y ofrece llegar a acuerdos con la nueva mayoría

Donald Trump reconoció que los resultados electorales podrían favorecer a los demócratas y señaló que está preparado para colaborar con la nueva composición demócrata.

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes en una entrevista con The New York Times que apunta a una victoria demócrata en las elecciones de medio mandato y aseguró que está dispuesto a "trabajar" con la nueva mayoría del Congreso.

El mandatario aseguró que está "totalmente dispuesto a aceptar esos resultados" y mostró disposición a dialogar: "Esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo", dijo.

Previamente, se deslindó de la derrota en un mensaje en la plataforma Truth Social en el que dijo que los republicanos perdieron porque su nombre no figuraba en la papeleta.

Demócratas tendrán 244 escaños en la Cámara Baja y republicanos 191, según proyecciones

"No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría! Gracias por su atención a este asunto", dijo.

Trump se implicó de pleno en la campaña, con una veintena de mítines electorales en el último mes, dado que las elecciones al Congreso se interpretaban como un referéndum a su gestión en la Casa Blanca.

Según las proyecciones de los medios, los demócratas arrebataron a los republicanos la Cámara de Representantes y se encaminan a conquistar la mayoría al Senado con victorias clave en estados como Texas, Ohio, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

El mandatario republicano, que en 2020 no aceptó su derrota electoral, dijo antes de las elecciones que aceptaría los resultados solo si los comicios eran "limpios". EFE

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