“Llegó el momento de recuperar el país y poner orden", advierte Tomás Zambrano

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, advirtió de manera categórica que “llegó el momento de recuperar el país y poner orden”, tras confirmarse la entrada en vigencia del Decreto 258-2026 en el Diario Oficial La Gaceta. Las declaraciones del titular del Legislativo se produjeron este martes al concluir una sesión de trabajo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) celebrada en la Casa Presidencial. Zambrano enfatizó que el paquete de reformas penales aprobado recientemente otorga facultades extraordinarias a los operadores de justicia y a los cuerpos policiales para frenar la criminalidad organizada. El diputado recalcó que la ciudadanía no puede continuar confinada en sus propios hogares ni atemorizada por estructuras delictivas que controlan los barrios y colonias de las principales ciudades del territorio nacional.

"El pueblo hondureño no puede seguir viviendo preso en su casa, porque no puede salir después de las 4:00, 5:00 o 6:00 de la tarde en los barrios peligrosos", afirmó Zambrano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con el respaldo de las nuevas disposiciones legales, los cuerpos de seguridad están autorizados para ejecutar acciones operativas inmediatas que permitan desarticular las redes criminales que operan a nivel nacional. El decreto confiere a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el control absoluto de los espacios públicos, eliminando las restricciones impuestas por las pandillas a los habitantes de las comunidades. "Hoy quien va a tener el mando en cada lugar del país es la Policía y las mismas Fuerzas Armadas", aseguró Zambrano. En el ámbito procesal, la normativa establece un plazo de hasta 48 horas para que las autoridades presenten los requerimientos fiscales correspondientes tras la captura de los sospechosos vinculados a actividades de terrorismo. Asimismo, la legislación faculta a los agentes del orden para realizar allanamientos domiciliarios de manera inmediata en sectores conflictivos sin necesidad de contar con una orden judicial previa.

Tatuajes alusivos a maras y pandillas