Horóscopo de hoy, 3 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

Si buscas pareja, hazlo en ambientes distintos a lo habitual.
ARIES (21 marzo - 20 abril).Deberás ir mentalizándote para los cambios que llegarán con toda probabilidad en tu trabajo en los próximos días, y de los cuales hoy te llegará alguna pista vía telefónica. No te dejes amedrentar por los comentarios y busca tu estrategia.
TAURO (21 abril - 20 mayo).Debes mantener a raya el estrés laboral; corres el riesgo de sufrir algún tipo de patología como consecuencia del exceso de responsabilidad. Piensa en ti mismo y trata de delegar tareas entre tus subordinados. Un cambio de política te beneficiará.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Deberás volver a la dinámica que en principio te unió con tu pareja, y que no es otra que la comunicación y la franqueza. Deberías buscar más tiempo para estar en compañía juntos y planear actividades que habéis dejado de hacer.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). La sorpresa será el elemento clave para reforzar hoy las relaciones de pareja; ésta se tomará muy bien cualquier iniciativa tuya que se salga de lo habitual y suponga un extra de interés y diversión.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). La sorpresa será el elemento clave para reforzar hoy las relaciones de pareja; ésta se tomará muy bien cualquier iniciativa tuya que se salga de lo habitual y suponga un extra de interés y diversión. Si buscas pareja, hazlo en ambientes distintos a lo habitual.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Te llegarán excelentes noticias sobre las cuestiones que tienes pendientes de resolver en el trabajo, aunque tal vez debas seguir tu propio camino y separarte de la causa común que habías hecho con otros compañeros.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).El día te será muy propicio para solventar cualquier tipo de trabas burocráticas o legales. También puedes resolver problemas de amigos o familia, para llegar al final del día con la sensación de haber aprovechado muy bien el tiempo.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Acudirás a una reunión familiar en la que puedes recibir una noticia sorprendente. El trabajo pasará por una de sus jornadas más aburridas; si estás pensando en un cambio, pude ser el momento adecuado. Ganas no te faltan y oportunidades tampoco.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Los problemas médicos te impedirán hoy cumplir con tus planes, tal vez minuciosamente tramados con anterioridad. No te preocupes, lo importante es recuperar tu salud o la de los tuyos cuanto antes. Otros asuntos se pueden aplazar “sine die”.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Recibirás felicitaciones o ánimos por parte de las personas que te aprecian por una buena noticia. Un cambio que se avecina en el terreno personal puede completar un estado muy cercano a la plena felicidad.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Un asunto de sumo interés para tu futuro profesional puede llegar a frustrarse, o al menos se verá obstaculizado. Para quedarte tranquilo, deberás concentrar tus fuerzas y resolverlo de forma directa. Tus relaciones familiares y sentimentales te enriquecerán.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Si estás buscando pareja, las mejores circunstancias para el encuentro se presentarán en el extranjero, durante viajes de estudio o trabajo o en lugares conectados con la cultura, porque no olvides que vives en medio de un período de descubrimientos.