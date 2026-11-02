Liberan bajo fianza a agente de ICE acusado de atropellar a inmigrante; su familia exige justicia

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Mario Alberto Morales, señalado de atropellar a Miguel Parra Hernández un inmigrante mexicano durante un operativo cerca de Houston, Texas, recuperó su libertad el lunes tras pagar una fianza de 30,000 dólares.
La liberación se produjo después de que Morales compareciera ante un tribunal, donde se establecieron las condiciones que deberá cumplir mientras continúa el proceso judicial en su contra, informó su abogado, David Lindenmuth.
El caso tomó un nuevo rumbo el pasado viernes, cuando un gran jurado formalizó cargos contra el funcionario por agresión agravada con un arma mortal.
De acuerdo con las investigaciones, Morales conducía un Jeep Grand Cherokee perteneciente a ICE cuando comenzó a perseguir el automóvil en el que viajaba Miguel Parra, que reside desde hace más de tres décadas en el condado de Harris.
Según la versión presentada por las autoridades locales, Parra Hernández y otro ocupante abandonaron el vehículo e intentaron alejarse a pie cuando comenzó la persecución. Sin embargo, el agente presuntamente dirigió su camioneta contra el inmigrante, quien sufrió múltiples lesiones.
El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, presentó durante una conferencia de prensa un video que, según explicó, muestra el momento en que Morales atropella a Parra Hernández.
La investigación también reveló que la víctima no tenía antecedentes penales ni órdenes de deportación pendientes, según las declaraciones del fiscal.
Por su parte, ICE sostuvo que sus funcionarios solicitaron asistencia médica inmediatamente después del incidente y auxiliaron al hombre herido. La institución aseguró que Parra Hernández se atravesó en el camino del vehículo oficial, una explicación cuestionada por la Fiscalía del condado de Harris.
La agencia federal también rechazó las acusaciones de que Morales hubiera atropellado deliberadamente al inmigrante. En declaraciones a medios estadounidenses, un portavoz calificó esos señalamientos como falsos y cuestionó que las autoridades locales investigaran las actuaciones de un agente federal durante el cumplimiento de sus funciones.
Las consecuencias para Parra Hernández han sido severas. Su abogada, Kim Bruno, explicó que el inmigrante sufrió fracturas en las piernas y daños en los nervios, por lo que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Además, continúa enfrentando problemas de movilidad y dolores persistentes.
El ICE identificó al otro ocupante del vehículo como José Mendoza-Cervantes, quien, según la agencia, era el objetivo del operativo. Sin embargo, el fiscal Sean Teare afirmó que una persona con ese nombre lleva "aparentemente muerto nueve años".
La familia de Parra Hernández manifestó su indignación por la decisión de concederle libertad bajo fianza al agente y exige que se haga justicia por los daños ocasionados.
Bruno señaló que, durante una conversación de aproximadamente tres horas con su representado, pudo conocer de primera mano el impacto que ha tenido el incidente. Añadió que el inmigrante espera que se establezcan responsabilidades y que ninguna otra persona tenga que atravesar una situación similar.