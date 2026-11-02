Así es el joven de 15 años llamado por Honduras: es de sangre africana y puede hacer historia

Él es Kevin Gyamfi, joven futbolista de sangre africana y de 15 años que fue convocado por José Francisco Molina a la Selección Mayor de Honduras. Puede representar a tres países.
El seleccionador de Honduras, el español José Francisco Molina, sorprendió este lunes tras presentar la lista oficial para los partidos amistosos ante Emiratos Árabes Unidos y Kuwait con el llamado de Kevin Gyamfi González.
El joven defensor, que milita en las categorías inferiores del Espanyol, se ha convertido en el centro de todas las miradas al ser convocado con apenas 15 años.
Su inclusión en la convocatoria para la mini gira por Medio Oriente representa uno de los movimientos de scouting más audaces y veloces en la historia reciente del fútbol hondureño.
Nacido el 1 de enero de 2011 en la ciudad de Barcelona, España, Kevin Gyamfi es un futbolista que rompe los moldes tradicionales de su categoría.
Con una estatura que ronda el 1.86 metros, el zaguero destaca sobre el terreno de juego por su imponente físico, su solvencia en el juego aéreo y una notable madurez táctica.
Dichas condiciones le permiten desempeñarse con gran solvencia tanto en la posición de defensa central como en la de lateral derecho, aportando una enorme versatilidad.
El origen multicultural de Kevin es uno de los aspectos más fascinantes de su perfil biográfico, ya que cuenta con tres nacionalidades elegibles para jugar a nivel internacional. Es hijo de padre ghanés y madre hondureña, lo que inicialmente abría un abanico de posibilidades para su futuro entre Europa, África y América. Sin embargo, ha sido el proyecto deportivo de la FFH el que terminó por seducir por completo tanto al futbolista como a su entorno más cercano.
Su llegada a la 'H' es el resultado de una minuciosa labor de rastreo liderada por Francis Hernández, director deportivo de la FFH. El departamento de scouting identificó el potencial del defensor en tierras españolas y aceleró las gestiones diplomáticas y familiares. Tras presentar un plan de crecimiento serio, Kevin y sus padres dieron el "sí" para que defendiera la camiseta nacional.
En la actualidad, Gyamfi continúa con su etapa de formación en el Cadete S-16 de División de Honor de "La21", el prestigioso centro de cantera y desarrollo de talentos del Espanyol. El club catalán es reconocido en España por formar futbolistas con una sólida base conceptual y competitiva.
El crecimiento que ha mostrado en el cuadro español ha sido clave para llamar la atención del cuerpo técnico de la Selección, quienes decidieron no esperar más para asegurar su presencia de cara a esta doble fecha FIFA.
Estos días han sido un auténtico torbellino de emociones para el futbolista y su familia, acumulando dos llamados internacionales en menos de una semana. Inicialmente, Kevin fue incluido en la nómina para disputar la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en Qatar. En dicho torneo, la 'Mini H' está emparejada en una exigente fase de grupos junto a las representaciones de Colombia, Serbia y Japón.
Sin embargo, el verdadero impacto mediático llegó cuando José Molina decidió incluirlo de manera simultánea en la convocatoria de la Selección Mayor. Gyamfi formará parte de la delegación que viajará a Asia para afrontar los amistosos contra Emiratos Árabes Unidos el 13 de noviembre en Abu Dabi, seguido de un compromiso ante Kuwait el 17.
De llegar a disputar un solo minuto en cualquiera de los dos compromisos en Medio Oriente, el defensor del Espanyol romperá todos los récords vigentes. Con tan solo 15 años y diez meses, se consagrará oficialmente como el futbolista más joven en debutar en toda la historia de la Selección de Honduras.
Kevin Gyamfi de hecho ya jugó con la Selección Sub-15 de Honduras. Lo hizo de titular en los partidos amistosos contra Real Madrid y Atlético de Madrid que se jugaron en España.