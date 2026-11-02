Tragedia aérea: avióneta se desploma un minuto después de alzar vuelo y deja dos muertos en México

Un accidente aéreo ocurrido este lunes en la ciudad de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, en el centro de México, dejó dos personas fallecidas luego de que una avioneta se estrellara contra el suelo apenas un minuto después de abandonar la pista de despegue.
La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó el fallecimiento de los dos ocupantes de la aeronave, que cayó durante los primeros momentos del ascenso, cuando se dirigía hacia el estado de Morelos.
De acuerdo con el reporte de las autoridades aeronáuticas, el aparato involucrado era una avioneta Cessna 210, identificada con la matrícula XB-AZG, que tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca.
El vuelo comenzó a las 09:30 horas locales, pero la trayectoria terminó abruptamente a las 09:31, cuando la aeronave perdió altura y terminó impactando contra el terreno, a unos 500 metros de la cabecera 21 de la pista.
Tras el desplome, la avioneta cayó sobre la avenida Tezontle, ubicada en la colonia Venta Prieta, dentro de una zona urbana de Pachuca. El fuerte impacto provocó que la estructura quedara severamente destruida y posteriormente se originara un incendio.
La emergencia generó una rápida movilización de los cuerpos de socorro y las autoridades de seguridad, que se desplazaron hasta el lugar para atender la situación y evitar mayores riesgos para los habitantes del sector.
Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil trabajaron para controlar las llamas que envolvieron los restos de la aeronave. El incendio fue sofocado, aunque las labores de atención y supervisión continuaron en el área.
Asimismo, agentes de Seguridad Pública, efectivos del Ejército mexicano y miembros de la Guardia Nacional establecieron un perímetro de seguridad para restringir el acceso y facilitar las actuaciones de los equipos de emergencia.
De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como Moisés González Meléndez, quien viajaba como piloto, y José Jarquín Ramos, que ocupaba el asiento del copiloto. Ambos perdieron la vida como consecuencia del accidente.
Fotografías y videos compartidos en redes sociales evidenciaron la magnitud del siniestro. En las imágenes se observa que la avioneta quedó prácticamente partida en dos, con importantes daños en su estructura después de impactar contra el suelo.
La aeronave era operada por la empresa Grupo Aeroespacial Avspace, según los datos proporcionados por la autoridad aeronáutica mexicana. Hasta ahora, no se han divulgado detalles sobre alguna falla mecánica, problemas durante el ascenso u otra circunstancia que pudiera haber provocado la caída.
Por su parte, la AFAC indicó que personal de la Comandancia del Aeropuerto de Pachuca acudió al sitio del accidente y comenzó las diligencias correspondientes. También se abrió una investigación administrativa para determinar qué ocurrió durante el vuelo y establecer las causas que provocaron la muerte de los dos tripulantes.