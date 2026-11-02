La nueva vida de Boniek García en Estados Unidos: reaparece y esto hace ahora el exfutbolista

Así es la nueva vida de Boniek García, el querido exfutbolista que brilló en la Liga Nacional, como legionario y en la Selección de Honduras. ¿Qué hace ahora en Estados Unidos?
Se cumplieron tres años del retiro oficial de Óscar Boniek García, volante catracho que fue a dos Mundiales adultos de la FIFA con la Selección de Honduras.
Boniek García construyó una destacada carrera en el fútbol hondureño, convirtiéndose en uno de los jugadores más reconocidos de su generación.
Desde sus inicios mostró grandes condiciones, gracias a su velocidad, técnica, visión de juego y capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones.
La etapa más exitosa de Boniek García llegó con el Olimpia, club donde se consolidó como una de las grandes figuras del equipo.
Con la camiseta merengue conquistó numerosos títulos de la Liga Nacional, dejando su nombre en la historia de la institución.
Boniek García también se coronó campeón de la Liga Concacaf, título que Olimpia conquistó en 2022.
Sus actuaciones lo llevaron a convertirse en uno de los futbolistas más queridos por la afición melenuda.
Su talento también le abrió las puertas del fútbol internacional, dando el salto a la MLS para defender los colores del Houston Dynamo.
En Estados Unidos logró ganarse un lugar y compartir vestuario con importantes figuras del fútbol internacional.
Con la Selección Nacional de Honduras vivió uno de los capítulos más importantes de su carrera al disputar el Mundial de Brasil 2014.
Boniek García también representó a Honduras en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde la Bicolor alcanzó los cuartos de final.
Su trayectoria, disciplina y constancia lo convirtieron en un referente para las nuevas generaciones de futbolistas hondureños.
Ahora, lejos de las grandes competiciones profesionales, Boniek García comparte sus experiencias mediante charlas motivacionales en Estados Unidos.
Boniek García, que cumplió 42 años en septiembre, utiliza su historia como ejemplo para inspirar a los jóvenes a luchar por sus sueños.
El exseleccionado hondureño también mantiene vivo su amor por el fútbol participando en torneos amateurs y partidos de talacha en territorio estadounidense.
Bonie García también estuvo como entrenador de la Academia del Houston Dynamo en territorio estadounidense.
En los últimos días estuvo de visita en Honduras y aprovechó su estadía para regresar al Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Olimpia, donde compartió con el presidente albo Rafael Villeda.
Además, Boniek García presenció la eliminación de Olimpia a manos de Cartaginés en semifinales de la Copa Centroamericana desde el estadio Nacional. Aquí posó junto a Wilson Palacios y Gabriel Araujo.
Fuera de las canchas, el bimundialista disfruta de su familia y comparte momentos especiales con sus hijos, quienes también comienzan a seguir sus pasos en el deporte.
Boniek García está casado con la hermosa Ivania Reyes, con quien mantiene una relación consolida de varios años.
Óscar Boniek García jugó un total de 250 partidos oficiales con el Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) desde su llegada en 2012 hasta enero de 2022.
Anotó más de una decena de goles en competiciones de liga y copas con el equipo de Houston (destacando sus primeros 5 tantos en su temporada de irrupción en 2012 y goles clave de media distancia o penales en temporadas posteriores).