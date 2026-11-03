Muere Carlos Albert, famoso y polémico periodista mexicano: ¿de qué falleció?

El periodismo deportivo mexicano está de luto y en profunda tristeza luego de que se confirmara la muerte de Carlos Albert Llorente, exfutbolista y reconocido periodista que en algunas ocasiones criticó a la Selección de Honduras.
Carlos Albert era una voz combativa del periodismo deportivo mexicano y este martes 3 de noviembre se apagó. La noticia fue confirmada por diarios de México.
El exfutbolista y reconocido comentarista dejó una importante huella en los medios de comunicación, donde desarrolló una extensa carrera dedicada al análisis y la información del fútbol.
Durante un noticiero en Radio Fórmula, se confirmó la noticia donde aseguró que Carlos Albert fue una de las voces más importantes para fútbol en México.
Por el momento, no se han revelado públicamente las causas de su fallecimiento ni las circunstancias en las que se produjo su muerte.
Carlos Albert fue un personaje que conoció el fútbol desde diferentes facetas. Primero defendió los colores de clubes profesionales y representó a su país en competencias internacionales, antes de trasladar sus conocimientos a la televisión, la radio y los medios escritos, donde se convirtió en una voz reconocida.
Nacido el 10 de julio de 1943 en Ciudad de México, Albert comenzó su camino deportivo como futbolista profesional.
Se desempeñaba como defensa central y tuvo una etapa importante con el Necaxa, institución en la que militó entre 1961 y 1971, consolidando sus primeros años dentro del fútbol mexicano.
Su calidad también le permitió vestir la camiseta de la Selección Mexicana y representar a su país en escenarios internacionales.
Formó parte del equipo que compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y posteriormente integró la delegación mexicana que conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967, celebrados en Canadá.
Después de colgar los botines, encontró en el periodismo deportivo una nueva manera de permanecer ligado a su gran pasión.
En los medios de comunicación, se consolidó como una voz autorizada del deporte gracias a sus más de 40 años de trayectoria en la radio y televisión mexicana.
Carlos Albert trabajo en empresas como Imevisión (hoy TV Azteca), ESPN y Cadenatres.
Su estilo era inconfundible, convirtiéndose en una de las voces más polémicas y respetadas por su forma de ser detrás de un micrófono, frontal, directo y sin filtros hacia los entrenadores, directivos y futbolistas de la Liga MX.
Albert también participó en la cobertura de acontecimientos relevantes del futbol mexicano, incluido el escandaloso descubrimiento conocido como Los Cachirules, que derivó en sanciones internacionales para la Federación Mexicana de Futbol.
El periodista deportivo comunicó en octubre de 2021 su retiro definitivo de los micrófonos de manera oficial. Su muerte provocó reacciones de tristeza en el periodismo deportivo mexicano.
Entre los mensajes que comenzaron a despedir al exfutbolista y comentarista destacó fue el de José Ramón Fernández, quien recordó la amistad que ambos construyeron durante décadas de trabajo en los medios de comunicación. Ambos fueron parte del caso de Los Cachirules.
“Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices. Te vas vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni callar”, dijo el periodista e Futbol Picante.