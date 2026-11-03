El duro castigo que puede recibir Owono por la muerte de Miguel de Jesús: ¿podría ir a prisión?

El mundo del fútbol quedó conmocionado tras la muerte del futbolista español Jesús de Miguel, del Tenerife, luego de un choque con el portero del Andorra, Jesús Owono. ¿Cuál castigo podría recibir el guardameta?
El fútbol español está de luto tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien murió este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, después de sufrir un fuerte golpe durante el partido ante el FC Andorra.
El incidente ocurrió en el minuto 108, cuando el atacante del Tenerife disputó un balón dividido con el guardameta del Andorra, Jesús Owono.
Tras el impacto, Jesús de Miguel recibió asistencia médica en el terreno de juego y fue trasladado al hospital, mientras que el portero terminó expulsado.
Jesús Lázaro Owono, portero del Andorra, podría ser sancionado con hasta 12 partidos por su expulsión en la recta final del partido CD Tenerife-Andorra, correspondiente a la jornada 12 de Segunda División española, tras "impactar bruscamente" sobre el futbolista del Tenerife, Jesús de Miguel, si el Comité de Competición aplica el artículo 102 del Reglamento de la RFEF.
El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en relación con la sanción deportiva, podría aplicar el artículo 102, que relata las sanciones derivadas del epígrafe 'Producirse de manera violenta hacia un/a adversario/a'.
"Producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos", dice el artículo.
Manuel Ángel Pérez Hernández, árbitro del partido entre el Tenerife y el Andorra, envió a ambos equipos al vestuario después de la dura entrada que dejó inconsciente sobre el terreno de juego al jugador del conjunto canario Jesús de Miguel y "ante la gravedad de los hechos", según escribió en el acta.
El árbitro añadió en el acta que decidió la suspensión del encuentro en el minuto 96 de "mutuo acuerdo entre todas las partes".
"El partido fue detenido en el minuto 96 para la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local. Ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos retiramos a vestuarios", explica el colegiado en el escrito, publicado en la página web oficial de la RFEF.
Fruto de la dura entrada sobre De Miguel, fue expulsado el portero Jesús Lázaro Owono "en el minuto 90" por "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa", agregó el colegiado.
"El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el terreno de juego en camilla. Al cierre del acta no se presenta certificado médico", relata el árbitro en el acta. El árbitro recoge que "la reanudación" del encuentro "sería mediante un tiro libre directo en el centro del campo favorable al CD Tenerife y restaban dos minutos por jugarse (suspendido en el minuto 96)". El resultado entonces era 2-2.
Ahora, una de las principales incógnitas es qué castigo podría recibir Owono. En el ámbito deportivo, el Comité de Competición de la RFEF deberá analizar el acta arbitral y determinar cómo califica la acción que terminó con la expulsión del guardameta.
La sanción dependerá de las circunstancias y de la valoración de los órganos disciplinarios. La resolución podrá recurrirse ante el Comité de Apelación y posteriormente ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).
En cuanto a una posible responsabilidad penal, las abogadas consultadas por el Diario Marca advierten que la muerte del futbolista no significa automáticamente que Owono haya cometido un delito. El fútbol es un deporte de contacto y los jugadores asumen determinados riesgos al participar.
"El fútbol es un deporte de contacto, y quien lo practica sabe que en un campo se reciben golpes que fuera de él serían impensables", explicó María Barbancho, especialista en Derecho Penal.
La abogada también advirtió que no todas las acciones que terminan en tragedia constituyen delitos: "Eso no quiere decir que detrás de cada entrada que termina en tragedia haya un delito, y menos aún que pueda afirmarse a partir de unas imágenes".
Una eventual investigación podría analizar el artículo 142 del Código Penal, que contempla el homicidio por imprudencia. Si se considera grave, las penas van de uno a cuatro años de prisión; si es menos grave, contempla multas de tres a dieciocho meses.
Para determinar si existe responsabilidad, primero sería necesario esclarecer las circunstancias del impacto, conocer mediante la autopsia la causa del fallecimiento y establecer si existe relación con la acción del partido.
Después, la investigación tendría que determinar si hubo una negligencia grave y si se incumplieron las normas básicas del deber de cuidado. Por ahora, no existe una conclusión que permita afirmar que Owono cometió un delito.
De esta manera, el guardameta podría afrontar una sanción deportiva de hasta quince partidos, dependiendo de la calificación de la jugada, mientras que una eventual condena penal requeriría una investigación que acreditara los elementos de un delito.
Las especialistas también subrayaron que no corresponde adelantar conclusiones sobre la responsabilidad del portero. Será la autoridad judicial, si interviene, la que determine si existen indicios suficientes para exigir responsabilidades penales.