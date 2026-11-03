El duro castigo que puede recibir Owono por la muerte de Miguel de Jesús: ¿podría ir a prisión?

"El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el terreno de juego en camilla. Al cierre del acta no se presenta certificado médico", relata el árbitro en el acta. El árbitro recoge que "la reanudación" del encuentro "sería mediante un tiro libre directo en el centro del campo favorable al CD Tenerife y restaban dos minutos por jugarse (suspendido en el minuto 96)". El resultado entonces era 2-2.