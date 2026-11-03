En fotos: los momentos más destacados de las elecciones de medio mandato en EEUU

Un hombre deposita su voto en un centro electoral este martes en Sacramento, California, Estados Unidos, durante una jornada de elecciones de medio mandato en la que está en juego el control republicano del Congreso, que respalda la agenda política del presidente Donald Trump.
La inquietud también marca la jornada electoral entre las comunidades inmigrantes de Estados Unidos, especialmente entre las personas indocumentadas, que viven con incertidumbre ante la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los tres astronautas estadounidenses a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) ejercieron este martes desde el espacio su derecho al voto en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, informó el astronauta Anil Menon.
El papa León XIV vota por correo en los comicios de Estados Unidos, un gesto inédito que abre debate.
Fotografía que muestra publicidad electoral durante una jornada de votación anticipada, en el centro George Bush en Houston, Texas Estados Unidos.
Los votantes acudieron a las urnas en la Iglesia del Descanso Celestial, en Nueva York, durante la jornada electoral de este martes 3 de noviembre de 2026.
Centro de votación en el Ayuntamiento de Miami, Estados Unidos, durante las elecciones de medio mandato de este martes, marcadas por las lluvias en el suroeste del país y una afluencia moderada de votantes.
Fotografía que muestra publicidad electoral fuera de una casa este martes, en Arlington, Virginia.
La gasolina y el diésel registran este martes sus precios más elevados para una jornada electoral en EE.UU., que decide el control del Congreso durante los próximos dos años con unos comicios de medio mandato marcados por la inflación, el encarecimiento de los combustibles y la guerra con Irán.
Observadores de LatinoJustice supervisan el voto latino en varios estados. Una mujer vota durante las elecciones de medio mandato este martes, en la Biblioteca West End en Washington.
Centro de votación en la secundaria Miami Senior High School, en La Pequeña Habana, Miami, durante las elecciones de medio mandato, marcadas por lluvias y una afluencia moderada tras la participación anticipada de millones de estadounidenses.
Un grupo de personas fue captado este 3 de noviembre al votar durante las elecciones estadounidenses de medio mandato, en la Biblioteca West End, en Washington DC.
Una mujer de la tercera edad ejerce su derecho al voto durante la jornada electoral en Estados Unidos, participando en los comicios de medio mandato.
Gobierno Trump supervisa comicios por primera vez con 1.000 observadores en 50 estados. Personas votan este martes, en el centro de votación del Museo de California en Sacramento.