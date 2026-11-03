Sin colas al inicio de las elecciones en EEUU: lluvias y tranquilidad en un día laboral

Día laboral en todo el país, los primeros votantes en Arlington, en el estado de Virginia, acudieron a las urnas antes de entrar a trabajar o llevar a los niños al colegio, mientras que, en Nueva York, el trasiego matutino de trabajadores se mezclaba con la actividad de aspirantes políticos que apuraban las últimas horas de campaña en los centro de predominio demócrata.