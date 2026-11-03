Yolanda Andrade revela cómo su enfermedad afecta su capacidad para hablar

La conductora mexicana Yolanda Andrade volvió a compartir un momento personal con sus seguidores y habló abiertamente sobre las dificultades que enfrenta a causa de sus problemas de salud. Durante una reciente aparición en redes sociales, reconoció que su capacidad para hablar se ha deteriorado y que intenta aprovechar cada oportunidad para comunicarse.
La presentadora, de 54 años, explicó que su enfermedad le ha ido quitando progresivamente la posibilidad de expresarse como antes. Consciente de los cambios que experimenta, decidió conversar con sus seguidores mientras todavía puede hacerlo con cierta facilidad.
"Estoy aprovechando hablar lo más que puedo porque es muy dolorosa, después no puedes hablar, no puedes, tienes que tener mucho cuidado para comer, para masticar porque te ahogas", expresó Andrade al describir algunas de las dificultades que enfrenta.
La conductora ha sido relacionada públicamente con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares. Con el avance del padecimiento pueden aparecer dificultades para caminar, hablar, tragar y respirar.
También se han mencionado problemas neurológicos asociados a fuertes episodios de dolor, entre ellos la cefalea en racimos. Este trastorno provoca ataques de dolor intenso, generalmente alrededor de un ojo. La neuralgia del trigémino es otra afección distinta, caracterizada por episodios de dolor intenso en el rostro.
Las complicaciones de salud han afectado su actividad profesional y provocado que reduzca sus apariciones en televisión. Uno de los espacios más vinculados con su trayectoria es "Montse y Joe", programa que comparte con su amiga y compañera Montserrat Oliver, aunque sus participaciones se han vuelto menos frecuentes.
Andrade construyó una carrera de varias décadas en el entretenimiento. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara y posteriormente se preparó como actriz en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, formación que le abrió las puertas de la industria.
Su popularidad creció con "Las hijas de la madre tierra", programa que condujo junto a Montserrat Oliver entre 2000 y 2007. La complicidad entre ambas dio origen a una de las duplas más reconocidas de la televisión mexicana, que posteriormente continuó en otros proyectos.
En 2003 participó en "Big Brother VIP 2", donde alcanzó el segundo lugar. Más adelante se incorporó a "Netas Divinas", espacio en el que permaneció de 2006 a 2018, y a "MoJoe", emisión que también compartió con Oliver entre 2007 y 2018.
En 2018, las conductoras retomaron su colaboración con "Montse y Joe", mientras que un año después Andrade inició "Consecuencias con Joe".