Muere militar al estrellarse un helicóptero en la frontera entre Perú y Ecuador

El desminado de las zonas de frontera donde ocurrió la Guerra del Cenepa es parte de la agenda bilateral en zonas fronterizas de Ecuador y Perú, que en 1998 suscribieron los Acuerdos de Brasilia, con los que pusieron fin a un largo conflicto limítrofe que dio lugar a diversos episodios bélicos en el transcurso del siglo XX.