Muere militar al estrellarse un helicóptero en la frontera entre Perú y Ecuador

Un militar peruano falleció este martes al estrellarse un helicóptero que participaba en las labores de desminado de una zona de frontera entre Perú y Ecuador que fue escenario de la Guerra del Cenepa (1995), según anunció el Ejército de Perú en un comunicado.
La aeronave siniestrada es un helicóptero Agusta 109k, de matrícula EP-343, que realizaba un sobrevuelo de inspección de cuatro campos minados.
El helicóptero se estrelló aparentemente por las condiciones adversas de la zona, si bien las causas del accidente serán parte de una investigación por parte de los órganos competentes.
El fallecido fue identificado como el teniente coronel segundo Germán Núñez, paramédico del grupo de desminadores del Ejército peruano.
Los demás tripulantes y pasajeros de la aeronave se encuentran estables, según señaló el Ejército, sin especificar el número.
El desminado de las zonas de frontera donde ocurrió la Guerra del Cenepa es parte de la agenda bilateral en zonas fronterizas de Ecuador y Perú, que en 1998 suscribieron los Acuerdos de Brasilia, con los que pusieron fin a un largo conflicto limítrofe que dio lugar a diversos episodios bélicos en el transcurso del siglo XX.
Las autoridades militares informaron que se activaron los procedimientos correspondientes tras el accidente, mientras los organismos competentes deberán determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro.
La investigación buscará establecer si las condiciones climáticas y geográficas influyeron en la caída del helicóptero.
Las labores de desminado en esta zona buscan retirar los explosivos que permanecen enterrados desde el conflicto armado entre ambos países, con el propósito de reducir los riesgos para las comunidades y facilitar el uso seguro de los terrenos fronterizos.
La Guerra del Cenepa enfrentó a Perú y Ecuador en enero y febrero de 1995 por una disputa territorial en la región amazónica. Aunque los combates concluyeron ese año, ambos países continuaron trabajando en la delimitación y limpieza de las áreas afectadas por minas antipersonales y otros artefactos explosivos.