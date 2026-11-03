Ejecutan a balazos a "La Pelos" y su hijo de tres años; revelan su oscuro pasado

Sobre el ataque del domingo, el periodista mencionó como presunto responsable a José Luis Rodríguez Rivera, alias "El Huevo", a quien identificó como integrante de la organización Anti Unión Tepito y primo de Sharon. De acuerdo con su versión, algunos testigos lo habrían señalado por su posible participación en el doble homicidio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México estarían realizando diligencias para localizar al sospechoso, según la información divulgada por Jiménez. Hasta ahora, los datos expuestos públicamente no constituyen una confirmación judicial de su responsabilidad.