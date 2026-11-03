Investigan bodega del padre de Meghan Markle por material ilegal en México

Las autoridades mexicanas realizaron un cateo en una bodega vinculada a Thomas Markle, padre de Meghan Markle, en Tijuana, Baja California, como parte de una investigación por el presunto almacenamiento de material de abuso sexual infantil. El procedimiento se llevó a cabo la noche del 31 de octubre, en un depósito que el estadounidense había alquilado durante su permanencia en México.
La Fiscalía General del Estado de Baja California confirmó que agentes de la Agencia Estatal de Investigación ingresaron a la unidad número 22 del complejo Baja Storage, ubicado en Residencial San Marino, sobre la carretera Ensenada-Tijuana. La diligencia se ejecutó con una orden judicial solicitada por la Unidad de Investigación Especial en el Combate a la Trata.
Durante la inspección, los investigadores localizaron revistas y videocasetes en formato VHS. Sin embargo, el contenido de estos objetos todavía no había sido examinado, debido a los procedimientos legales establecidos. Tras el operativo, el inmueble quedó asegurado y bajo vigilancia mientras continúan las diligencias.
De acuerdo con los reportes sobre el caso, el depósito llevaba cerca de dos años sin utilizarse y el último pago de alquiler se habría registrado en 2024. La intervención de las autoridades mexicanas se produjo después de que trascendieran señalamientos sobre la posible existencia de material ilegal en pertenencias relacionadas con Markle.
El procedimiento en Tijuana se suma a una investigación abierta en Filipinas, donde el hijo de Thomas Markle, Thomas Markle Jr., denunció el pasado 22 de octubre el supuesto hallazgo de imágenes y videos de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre. Las autoridades de ese país confirmaron que su unidad especializada en la lucha contra la explotación sexual infantil está examinando el caso.
Thomas Markle ha rechazado las acusaciones y, en declaraciones al diario británico "Daily Mail", las calificó como “mentiras repugnantes”. “Jamás podría hacer aquello de lo que se me acusa”, afirmó al defenderse de los señalamientos.
El estadounidense vivió durante aproximadamente una década en Baja California, principalmente en la zona costera de San Antonio del Mar, antes de trasladarse a Filipinas en 2025. Posteriormente, regresó a Estados Unidos, donde se encuentra en un centro de rehabilitación tras enfrentar complicaciones de salud que incluyeron la amputación de una pierna.
La situación también ha generado reacciones por parte de Meghan Markle, quien el 23 de octubre expresó públicamente su preocupación por las acusaciones contra su padre. La duquesa de Sussex recordó que había conocido señalamientos similares años atrás y que estos habían sido comunicados a las autoridades británicas.
“En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana y al Servicio de Protección de la Realeza. Posteriormente, esa carta me fue facilitada. Contenía acusaciones inquietantes y perturbadoras contra mi padre, y se me aseguró que estaban siendo investigadas”, manifestó.
Meghan también explicó que el distanciamiento familiar y su decisión de impedir que Thomas tuviera contacto con sus hijos, Archie y Lilibet, respondieron a la intención de protegerlos. Además, dijo estar “profundamente consternada” por las noticias recientes y expresó su solidaridad con cualquier menor que pudiera haber sufrido algún daño. Por ahora, las autoridades mexicanas mantienen bajo resguardo los objetos encontrados en Tijuana, mientras las investigaciones en Filipinas siguen su curso.