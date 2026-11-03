Investigan bodega del padre de Meghan Markle por material ilegal en México

El procedimiento en Tijuana se suma a una investigación abierta en Filipinas, donde el hijo de Thomas Markle, Thomas Markle Jr., denunció el pasado 22 de octubre el supuesto hallazgo de imágenes y videos de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre. Las autoridades de ese país confirmaron que su unidad especializada en la lucha contra la explotación sexual infantil está examinando el caso.