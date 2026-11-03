Shakira viaja a Colombia y crece la preocupación por su padre William Mebarak

En mayo de 2026, su estado de salud volvió a generar preocupación luego de que trascendiera que habría sido trasladado de emergencia a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla por un episodio isquémico. Este tipo de afección se produce cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del organismo disminuye o se interrumpe; en aquella ocasión, también se reportaron posibles complicaciones pulmonares.