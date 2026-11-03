Shakira viaja a Colombia y crece la preocupación por su padre William Mebarak

La inesperada llegada de Shakira a Barranquilla despertó inquietud sobre la salud de su padre, William Mebarak. La cantante colombiana fue vista el pasado 2 de noviembre en el edificio residencial donde viven sus padres, ubicado en el barrio El Country, en medio de versiones que apuntan a una posible recaída médica del hombre de 95 años.
La información fue difundida por la periodista Sulay Ucros durante una intervención en el programa "Al Rojo Vivo". Según su reporte, la intérprete de "Hips Don't Lie" llegó al lugar en un convoy integrado por dos camionetas y acompañado por patrullas motorizadas de la Policía.
Aunque la artista no ha explicado públicamente el motivo de su desplazamiento, la comunicadora señaló que el viaje podría estar relacionado con una nueva complicación en el estado de salud de su progenitor.
"Su viaje repentino a Colombia, según fuentes, podría ser por el estado de salud de su padre, que estaría pasando nuevamente por una recaída. Sin embargo, la cantante no ha confirmado esta información", explicó Ucros.
Hasta el momento, tampoco se han divulgado detalles sobre la condición médica de Mebarak ni existe una confirmación oficial de que permanezca hospitalizado en algún centro asistencial de Barranquilla. Por ello, las versiones sobre una nueva recaída se mantienen en el terreno de los reportes periodísticos.
La preocupación por su bienestar se suma a una serie de complicaciones médicas que ha atravesado durante los últimos años. En mayo de 2022, el padre de Shakira sufrió una caída en su domicilio que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico y marcó el inicio de una etapa de constantes atenciones médicas.
Posteriormente, en 2023, fue sometido a una intervención quirúrgica para tratar la hidrocefalia, una afección que provoca la acumulación de líquido en el cerebro. Como parte del procedimiento, los médicos le implantaron una válvula para facilitar el drenaje y controlar la presión ocasionada por ese líquido.
Otro episodio delicado ocurrió en junio de 2024, cuando enfrentó una neumonía severa que requirió su ingreso hospitalario durante 17 días, de acuerdo con los reportes difundidos entonces. La complicación respiratoria obligó a brindarle atención especializada en una unidad de cuidados intensivos.
En mayo de 2026, su estado de salud volvió a generar preocupación luego de que trascendiera que habría sido trasladado de emergencia a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla por un episodio isquémico. Este tipo de afección se produce cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del organismo disminuye o se interrumpe; en aquella ocasión, también se reportaron posibles complicaciones pulmonares.
Los distintos episodios han mantenido la atención sobre la salud del padre de la artista, quien ha contado con el acompañamiento de su familia durante este proceso.