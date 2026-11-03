Hijo de Aylín Mujica se manifiesta en pleno programa en vivo

Un momento cargado de emoción y misterio vivió la actriz cubana Aylín Mujica durante su participación en el programa La Mesa Caliente, de Telemundo, donde aseguró haber recibido una señal de su hijo Mauro Menéndez, quien falleció en julio de este año a los 33 años.
Todo ocurrió el pasado 2 de noviembre, durante la celebración del Día de Muertos, una fecha muy especial en México para recordar a los seres queridos que ya partieron.
En medio de la transmisión, las conductoras del programa tuvieron un emotivo gesto con Aylín y le entregaron un ramo de flores mientras conversaban sobre su primogénito.
Sin embargo, cuando el nombre de Mauro salió a relucir y todas compartían aquel momento de cariño, las luces del estudio se apagaron repentinamente, provocando sorpresa entre las presentadoras y dejando a la actriz completamente impactada.
Aylín no tardó en relacionar lo sucedido con su hijo, pues confesó que llevaba tres meses pidiéndole que le enviara alguna señal para sentir que todavía estaba cerca de ella. A través de sus redes sociales compartió el video del instante y expresó su emoción con un mensaje que conmovió a sus seguidores.
“Mi corazón necesita creer que fuiste tú, Mau. Que encontraste la manera de decirme: ‘Mamá, aquí estoy’”, escribió la actriz, dejando claro que, aunque no tiene una explicación para lo ocurrido, desea creer que fue una manera de su hijo de hacerse presente.
La situación también sorprendió a las conductoras del espacio, quienes no ocultaron su asombro. Incluso, al comentar lo sucedido, enviaron un mensaje de cariño al joven: “Mauro, te amamos”.
Durante la conversación, Mujica también abrió su corazón sobre el difícil proceso que enfrenta desde la muerte de su hijo y reconoció que el duelo por la pérdida de un hijo no tiene fecha de caducidad. La actriz explicó que ha encontrado fuerzas para continuar con su vida, aunque admite que hay momentos en los que la tristeza se vuelve especialmente intensa.
Además, contó que recientemente recibió las cenizas de Mauro y que su familia desea realizar un homenaje especial en un cementerio bajo el mar ubicado en Key Biscayne, Florida, un lugar significativo para el joven porque allí pasó parte de su adolescencia.
La inesperada interrupción de las luces ocurrió en un momento particularmente emotivo. Aunque el apagón también fue reportado como un incidente que afectó al edificio de Telemundo, para Aylín Mujica tuvo un significado mucho más profundo: la posibilidad de que su hijo encontrara una forma de recordarle que sigue presente en su corazón.