Hispana muere tiroteada dentro de su residencia en Carolina del Sur

Una mujer hispana identificada como Ivonne Lizeth Guerra Gómez, de 31 años, perdió la vida tras recibir disparos dentro de su vivienda en la ciudad de Mauldin, Carolina del Sur, Estados Unidos. Las autoridades investigan el caso como un homicidio y buscan esclarecer las circunstancias del crimen.
El hecho se reportó alrededor de las 11:00 de la mañana del pasado viernes 30 de octubre, luego de que un familiar de la víctima llamara al Sistema de Emergencias 911 para informar que la mujer había sido baleada dentro de una residencia.
La vivienda está ubicada en el complejo residencial The Townes at Brookwood, en Stonebriar Street, hasta donde se desplazaron equipos de emergencia y agentes policiales para atender la denuncia.
Sin embargo, cuando los socorristas llegaron al lugar, Ivonne ya no presentaba signos vitales. La mujer tenía al menos una herida provocada por arma de fuego, según la información preliminar del caso.
Uno de los detalles que ha llamado la atención de los investigadores y vecinos es que varias patrullas policiales habrían llegado a esa misma residencia durante la noche del jueves, apenas unas horas antes del hallazgo del cuerpo.
Hasta el momento, las autoridades no han explicado qué motivó aquella intervención policial ni si existe alguna relación entre esa visita y el homicidio de la mujer.
La Policía de Mauldin informó que ya identificó a una persona de interés relacionada con la investigación. No obstante, no ha revelado su identidad ni anunciado cargos en su contra.
Los investigadores consideran que se trató de un ataque dirigido contra Guerra Gómez y señalaron que no existe una amenaza inmediata para los demás residentes del vecindario.
También creen que la víctima vivía permanentemente en esa propiedad.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para reconstruir lo ocurrido, determinar qué sucedió en las horas previas al crimen y establecer quién fue el responsable de disparar contra la mujer.