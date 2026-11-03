"Le hice un bien a la sociedad": la confesión de "El Sádico", asesino serial de homosexuales

Uno de los casos criminales más perturbadores de México tiene como protagonista a Raúl Osiel Marroquín Reyes, conocido como «El Sádico» o «El Asesino del Arcoíris».
Se trata de un exmilitar que secuestró y asesinó a hombres homosexuales en la Ciudad de México entre 2005 y 2006. Su historia volvió a generar atención luego de que revelara detalles de su forma de operar durante una entrevista con la activista Saskia Niño de Rivera para el pódcast Penitencia.
De acuerdo con su propio relato, Marroquín frecuentaba bares y establecimientos de la Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde conocía a hombres de la comunidad LGBTIQ+. Allí buscaba ganarse su confianza, los seducía y posteriormente los invitaba a su departamento, donde los privaba de su libertad.
Una vez que tenía a sus víctimas bajo su control, contactaba a sus familiares para exigir dinero a cambio de su liberación. Sin embargo, el desenlace de varios de estos secuestros fue fatal: cuatro hombres fueron asesinados y sus cuerpos abandonados en maletas en distintos puntos de la capital mexicana.
Durante la conversación con Saskia Niño de Rivera, el entrevistado negó haber torturado a sus víctimas y aseguró que, mientras permanecían secuestradas, no eran golpeadas. No obstante, al ser confrontado sobre la manera en que las asesinaba, reconoció que utilizaba el ahorcamiento para ejecutarlas.
"Todos los días que estuvieron ahí, estuvieron tranquilos, nadie los golpeó, nadie les hizo nada", afirmó al intentar defender su versión de los acontecimientos.
La declaración resulta especialmente perturbadora por la frialdad con la que habló sobre los crímenes. Años atrás, cuando fue detenido, Marroquín había justificado la selección de hombres homosexuales como víctimas con una frase que provocó indignación: «Le hice un bien a la sociedad».
Raúl Osiel Marroquín nació en Tampico, Tamaulipas, y formó parte del Ejército mexicano durante varios años, donde llegó a desempeñarse como sargento primero. Posteriormente abandonó las fuerzas armadas y se trasladó a la Ciudad de México, donde comenzó a cometer los secuestros.
Fue detenido el 23 de enero de 2006 y posteriormente recibió una condena de 280 años de prisión por cuatro asesinatos y seis secuestros, de acuerdo con la información publicada por El Universal.
El caso de «El Sádico» permanece como uno de los episodios criminales más estremecedores de la historia reciente de México, no solo por la violencia de los asesinatos, sino también por las declaraciones con las que el responsable llegó a justificar sus actos.