Inmigrante visita a su hijo en prisión y termina arrestado por agentes de ICE en California

Una visita familiar que parecía transcurrir con normalidad terminó en una situación angustiante para los familiares de Jesús Esparza, un mexicano de 69 años que fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando salía de una cárcel de Santa Ana, California.
Jesús Esparza fue interceptado el sábado 31 de octubre, poco después de visitar a uno de sus hijos en el centro penitenciario. Su detención tomó por sorpresa a sus familiares, quienes desde entonces buscan conocer los motivos del arresto.
Adriana Esparza, hija del detenido, contó a Telemundo que recibió una llamada de su padre minutos antes de que los agentes lo interceptaran. Durante la comunicación, Jesús le advirtió que había agentes de ICE en las afueras del establecimiento.
Según relató Adriana, su padre le explicó que una mujer le había alertado sobre la presencia de los agentes federales. Preocupada por la situación, ella le pidió que no abandonara el lugar, pero la conversación terminó abruptamente cuando él le comunicó que ya lo habían detenido.
"Él me llamó y me dijo: ICE está afuera de la cárcel", yo le dije: Papá, por lo que más quieras, pues no te salgas", relató la joven a Telemundo 52.
Desde entonces, la familia vive con incertidumbre sobre el paradero y el futuro de Esparza. Sus familiares aseguran que el hombre no tiene antecedentes penales, trabaja en la construcción y reside en Estados Unidos desde el año 2000.
La detención también ha afectado especialmente a su hijo menor, de 13 años, quien estaba bajo el cuidado de Jesús. La preocupación aumenta porque el adolescente perdió a su madre en 2021, cuando falleció a causa de una enfermedad.
Adriana describió el impacto emocional que ha sufrido su hermano menor desde la detención de su padre. Según contó, el adolescente intenta mantenerse tranquilo, convencido de que su progenitor regresará pronto a casa.
Además de la situación familiar, el arresto ha generado interrogantes sobre las circunstancias en las que se desarrolló el operativo.
La hija sospecha que la detención pudo estar relacionada con los desplazamientos habituales de Jesús al centro penitenciario, ya que no era la primera vez que acudía a visitar a su hijo. Sin embargo, hasta ahora no existen pruebas que confirmen que las autoridades de la cárcel compartieran esa información con ICE.
Adriana también manifestó que su padre preguntó a los agentes si existía algún motivo específico para detenerlo. De acuerdo con su versión, cuando llegaron al edificio federal, le respondieron que no tenía ningún asunto pendiente.
El caso llamó la atención de autoridades del condado de Orange, donde surgieron preocupaciones sobre una posible cooperación entre organismos locales y agentes migratorios.
Vicente Sarmiento, supervisor del condado, recordó que California cuenta con la ley SB 54, conocida como Ley de Valores de California, que establece límites a la colaboración de las fuerzas policiales locales con las autoridades federales de inmigración.
Sarmiento advirtió que cualquier asistencia que exceda las excepciones contempladas en esa legislación podría representar un incumplimiento de las disposiciones estatales.