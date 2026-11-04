Owono rompe el silencio tras muerte de Jesús de Miguel y toma impensada decisión

El fútbol español continúa de luto tras la trágica muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien falleció el pasado lunes después de sufrir una grave lesión durante el encuentro frente al FC Andorra.
La muerte de Jesús de Miguel ha provocado numerosas muestras de dolor y solidaridad en el fútbol español. Lo que debía ser un encuentro deportivo entre el Tenerife y el Andorra terminó convertido en una tragedia que ha golpeado a jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y a todos los integrantes de ambas instituciones.
En medio del dolor y la conmoción que ha provocado lo sucedido, el guardameta Jesús Owono ha decidido romper el silencio y compartir sus primeras palabras sobre una situación que lo ha dejado profundamente afectado.
Dos días después del lamentable incidente ocurrido durante el Tenerife-Andorra, el portero del conjunto tricolor se pronunció públicamente mediante un comunicado difundido este miércoles por su club.
Owono expresó el enorme dolor que siente por la pérdida del futbolista, a quien se refirió con cariño, y trasladó sus condolencias a sus familiares, amigos y todas las personas que compartieron momentos con él.
El guardameta reconoció que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida y que todavía le resulta difícil encontrar las palabras para describir lo sucedido. La tragedia ha dejado una profunda huella en el futbolista, quien hasta ahora había mantenido silencio mientras intentaba asimilar la noticia.
“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida”, expresó Owono en su mensaje, dejando ver el impacto emocional que ha tenido el fallecimiento del delantero del Tenerife.
Asimismo, el portero compartió unas palabras cargadas de tristeza, en las que dejó claro que sus pensamientos están principalmente con Jesús de Miguel y con sus seres queridos.
“Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, manifestó el futbolista.
El futbolista reconoció que es consciente de que habrá asuntos que deberán abordarse, pero aseguró que afrontará cualquier situación con respeto, mientras intenta procesar lo ocurrido.
“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo”, añadió.
Finalmente, Owono cerró su mensaje con una breve pero emotiva despedida para el delantero del CD Tenerife, una frase que resume el sentimiento de tristeza que ha dejado su fallecimiento en el entorno del fútbol español.
“Descansa en paz, Jesús”, concluyó el portero del FC Andorra.
El guardameta ecuatoguineano, de 25 años, atraviesa momentos sumamente complicados desde el lamentable episodio ocurrido el pasado lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Lo que inicialmente fue una acción de juego terminó con un desenlace trágico: De Miguel tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario y falleció el martes, provocando una enorme conmoción en el fútbol español.
Tras conocerse la noticia, Owono quedó en el centro de la atención pública debido a su participación en la acción. Sin embargo, más allá de las consecuencias deportivas y de la tristeza que ha provocado el fallecimiento del delantero, el futbolista también comenzó a recibir numerosos ataques a través de las plataformas digitales.
De acuerdo con reportes de medios españoles, el portero recibió mensajes extremadamente agresivos, en los que algunos usuarios lo insultaban y lo señalaban por lo sucedido. La situación terminó provocando que tomara la decisión de cerrar su cuenta de Instagram, como una medida para apartarse de esa presión y de los ataques que estaba recibiendo.
Su perfil en la red social X también permanece sin actividad, aunque este ya llevaba aproximadamente dos años sin registrar publicaciones, desde su etapa como jugador del Deportivo Alavés.
La situación ha sido especialmente difícil para el portero, quien tuvo que afrontar no solamente la noticia del fallecimiento de un compañero de profesión, sino también la enorme repercusión que tuvo el episodio y las reacciones que se generaron en internet.