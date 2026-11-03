Alejandra Guzmán y Frida Sofía protagonizan nuevo pleito

El distanciamiento entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía comenzó a hacerse público en 2019, cuando la joven empezó a expresar abiertamente sus diferencias con su madre y otros integrantes de la familia. Frida cuestionó la cercanía de Alejandra con su padre, el cantante Enrique Guzmán, y aseguró que su madre no había estado presente en momentos importantes de su vida. Las declaraciones provocaron una fuerte polémica y dejaron al descubierto los problemas familiares que hasta entonces se mantenían en privado.