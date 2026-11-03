Alejandra Guzmán y Frida Sofía protagonizan nuevo pleito

La relación entre la cantante mexicana Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía habría vuelto a atravesar un momento complicado, luego de que trascendiera un nuevo conflicto entre ambas que las mantendría distanciadas.
De acuerdo con el reporte, el supuesto enfrentamiento habría ocurrido durante el reciente cumpleaños de Frida Sofía, celebrado en Miami, Florida, donde Alejandra Guzmán habría sorprendido a su hija con la renta de un lujoso yate para festejar la ocasión. Sin embargo, el gesto no habría terminado como esperaba la intérprete de “Eternamente bella”, quien presuntamente se molestó porque Frida no compartió fotografías del regalo en sus redes sociales.
La publicación señala que la discusión también habría abordado un tema mucho más delicado: las acusaciones que Frida Sofía hizo en 2021 contra su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, por presunto abuso sexual durante su infancia.
Según la versión difundida, la joven le habría pedido a su madre que le diera el beneficio de la duda respecto a sus señalamientos, pero Alejandra no habría cambiado su postura de respaldo a su padre.
Este conflicto familiar ha marcado la relación entre madre e hija durante los últimos años.
Aunque después del fallecimiento de Silvia Pinal surgieron señales de acercamiento entre ambas, el nuevo episodio habría vuelto a fracturar el vínculo que intentaban reconstruir.
Hasta el momento, ni Alejandra Guzmán ni Frida Sofía han confirmado públicamente este supuesto enfrentamiento o aclarado si actualmente mantienen comunicación.
El distanciamiento entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía comenzó a hacerse público en 2019, cuando la joven empezó a expresar abiertamente sus diferencias con su madre y otros integrantes de la familia. Frida cuestionó la cercanía de Alejandra con su padre, el cantante Enrique Guzmán, y aseguró que su madre no había estado presente en momentos importantes de su vida. Las declaraciones provocaron una fuerte polémica y dejaron al descubierto los problemas familiares que hasta entonces se mantenían en privado.
La tensión aumentó en 2021, cuando Frida Sofía acusó públicamente a su abuelo Enrique Guzmán de haberla tocado de manera inapropiada durante su infancia. La denuncia provocó un nuevo conflicto familiar, pues Alejandra Guzmán defendió a su padre y rechazó los señalamientos. Esta postura profundizó la ruptura entre madre e hija, quienes dejaron de mantener una relación cercana y protagonizaron diversos intercambios de declaraciones en medios de comunicación.
Desde entonces, ambas han tenido algunos acercamientos y momentos en los que han expresado su deseo de recuperar su vínculo familiar, pero la reconciliación no ha sido estable. La muerte de Silvia Pinal, en noviembre de 2024, también generó expectativas sobre un posible acercamiento entre ellas; sin embargo, las diferencias acumuladas durante años han continuado marcando su relación.