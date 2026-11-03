Soda Stereo: todo lo que debes saber de la gira "Ecos"

Otra de las zonas disponibles es Platea Central Superior, que tiene un precio de L3,936, mientras que las tarjetas habientes BAC pueden adquirir sus entradas por L3,542. Por su parte, la denominada Zona Ecos tiene un costo de L3,718 y un valor promocional de L3,346 para quienes aplican el beneficio bancario disponible para este espectáculo. Las localidades Platea Norte y Platea Sur también forman parte de la oferta para el público, con boletos valorados en L2,785, o L2,507 para clientes BAC que accederán al descuento correspondiente.