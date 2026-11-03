Soda Stereo: todo lo que debes saber de la gira "Ecos"

Considerado uno de los músicos más importantes de la región, Gustavo Cerati dejó un legado que sigue vigente entre millones de seguidores alrededor del mundo.
Décadas después de la fundación de la banda, Zeta Bosio y Charly Alberti lideran "Ecos", una experiencia creada para celebrar la historia y la música de Soda Stereo incorporando la imagen de Gustavo Cerati mediante la creación de un holograma.
Soda Stereo nació en Buenos Aires, Argentina, en 1982, cuando Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti formaron una banda que terminaría revolucionando el rock en español.
La producción incorpora la voz y guitarras grabadas de Gustavo Cerati mediante recursos tecnológicos concebidos como un homenaje a su legado artístico.
La gira "Ecos" debutó el 21 de marzo de 2026 en Buenos Aires, Argentina y desde entonces ha recorrido varios escenarios de América Latina incluyendo Honduras. Los boletos están disponibles en Eticket Honduras. La localidad más exclusiva del evento es Experiencia BAC, cuyos boletos tienen un valor de L5,692. Los clientes BAC pueden acceder a un precio preferencial de L5,122 gracias a la promoción vigente.
Otra de las zonas disponibles es Platea Central Superior, que tiene un precio de L3,936, mientras que las tarjetas habientes BAC pueden adquirir sus entradas por L3,542. Por su parte, la denominada Zona Ecos tiene un costo de L3,718 y un valor promocional de L3,346 para quienes aplican el beneficio bancario disponible para este espectáculo. Las localidades Platea Norte y Platea Sur también forman parte de la oferta para el público, con boletos valorados en L2,785, o L2,507 para clientes BAC que accederán al descuento correspondiente.
Uno de los elementos más distintivos de la gira es la combinación de música, tecnología y recursos audiovisuales que acompañan cada momento del espectáculo.
En distintas paradas de la gira han sonado clásicos como Juego de seducción, Nada personal, Cuando pase el temblor, En la ciudad de la furia, Persiana americana, Prófugos y De música ligera.
La gira llegará a Tegucigalpa este 4 de noviembre con una presentación programada en el Palacio Universitario de los Deportes de la UNAH.
La productora SD Concerts es la responsable de traer el espectáculo al país, uno de los eventos internacionales más esperados por los amantes del rock en español.
Más de cuatro décadas después de su nacimiento, Soda Stereo sigue siendo una de las bandas más influyentes del rock en español. Con una producción que mezcla tecnología, memoria y grandes éxitos, la gira "Ecos" promete convertir la noche del 4 de noviembre en Tegucigalpa en una celebración de la música que marcó a generaciones enteras y que recordará siempre a Gustavo Cerati.