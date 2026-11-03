¿Quién es y a qué se dedica Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico 2026?

Jennifer Barreto no llegó al universo de los certámenes de belleza siguiendo el camino tradicional. A sus 27 años, la puertorriqueña se convirtió en Miss Universe Puerto Rico 2026 representando a San Sebastián, luego de imponerse entre 35 candidatas en la competencia nacional. Su coronación, el 26 de junio en el Centro de Bellas Artes de Caguas, marcó el inicio de una etapa particularmente importante, pues además de representar a la isla, será la anfitriona del Miss Universo 2026, que se celebrará en Puerto Rico.
Detrás de la corona hay una profesional cuya trayectoria está mucho más relacionada con el servicio social que con las pasarelas. Barreto posee una formación académica enfocada en la salud mental: obtuvo un bachillerato en Psicología en Kentucky y posteriormente completó dos maestrías, una en Psicología y otra en Trabajo Social. Además, cuenta con preparación especializada en prevención, intervención en trauma, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio.
Actualmente se desempeña como especialista de prevención para el Departamento del Ejército de Estados Unidos, una labor desde la que desarrolla estrategias dirigidas a prevenir comportamientos perjudiciales y fortalecer el bienestar de las comunidades. Su trabajo aborda problemáticas como la violencia doméstica, el abuso infantil y el consumo de sustancias, entre otros factores de riesgo. Su experiencia profesional le ha permitido combinar investigación, intervención y trabajo comunitario.
Su camino profesional comenzó en 2021, cuando se incorporó al servicio del Ejército estadounidense en Fort Cavazos, Texas, como educadora y especialista de respuesta ante crisis dentro del Family Advocacy Program. Desde allí brindó apoyo a víctimas de violencia doméstica y abuso infantil, además de capacitar a líderes en estrategias de prevención e intervención. Más adelante realizó voluntariado en el Carl R. Darnall Army Medical Center y posteriormente asumió funciones como especialista de prevención.
La historia de Barreto también está marcada por una transformación personal. Según ha contado, convertirse en madre la llevó a atravesar un complejo proceso posparto que despertó su interés por la psicología y la importancia de la salud mental. Esa experiencia la motivó a reinventarse profesionalmente y a buscar herramientas que le permitieran ayudar a otras personas. Antes de llegar a su actual puesto, también trabajó en una línea de crisis y como portavoz y educadora en temas de violencia doméstica.
Y aunque hoy luce como una experimentada reina de belleza, lo cierto es que Jennifer Barreto era una debutante absoluta en los certámenes. Su primera pasarela ocurrió apenas en febrero de 2026, cuatro meses antes de conquistar la corona puertorriqueña. Ella misma ha explicado que el proceso representó un desafío personal en el que tuvo que aprender desde técnicas de pasarela hasta herramientas de comunicación y manejo de las críticas.
Otro aspecto que distingue su historia es que Barreto es esposa y madre de una niña de siete años, Penélope. Su participación también refleja los cambios que ha experimentado el universo de los concursos de belleza, donde las madres pueden competir desde que la organización Miss Universo modificó sus reglas en 2022. Para Barreto, sus diferentes facetas no compiten entre sí: considera que puede ser madre, esposa, profesional y reina sin tener que renunciar a ninguna de ellas.
La nueva reina puertorriqueña también ha hablado abiertamente sobre una importante transformación física que realizó antes de competir. Durante su preparación perdió 70 libras mediante ejercicio, alimentación y disciplina. Sin embargo, ha insistido en que el proceso no estuvo basado en rechazar quién era, sino en buscar una versión de sí misma con la que se sintiera mejor y más preparada para asumir el reto.
Más allá de la corona, Barreto busca utilizar su visibilidad para impulsar causas sociales. En octubre presentó “Amplify”, una plataforma que pretende aprovechar el alcance de los certámenes para dar visibilidad a organizaciones y proyectos que trabajan frente a diferentes problemas comunitarios. La iniciativa se basa en conocer, documentar y compartir soluciones que ya existen, con la intención de conectar a más personas con ellas.
Ahora, Jennifer Barreto enfrenta uno de los capítulos más importantes de su historia: representar a Puerto Rico en el Miss Universo 2026, precisamente en su tierra natal. Su perfil combina preparación académica, experiencia en servicio comunitario, maternidad y una inesperada incursión en el mundo de los certámenes. En una competencia donde la imagen es solo una parte del desafío, la boricua llega con una historia profesional que pretende convertir la corona en algo más que un título: una plataforma para amplificar su mensaje y las causas en las que cree.