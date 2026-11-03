¿Quién es y a qué se dedica Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico 2026?

Ahora, Jennifer Barreto enfrenta uno de los capítulos más importantes de su historia: representar a Puerto Rico en el Miss Universo 2026, precisamente en su tierra natal. Su perfil combina preparación académica, experiencia en servicio comunitario, maternidad y una inesperada incursión en el mundo de los certámenes. En una competencia donde la imagen es solo una parte del desafío, la boricua llega con una historia profesional que pretende convertir la corona en algo más que un título: una plataforma para amplificar su mensaje y las causas en las que cree.