Amplias zonas de Honduras no tendrán energía este miércoles 4 de noviembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este miércoles 4 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Zonas de Santa Cruz, San Francisco de Yojoa y San Antonio de Cortés: La suspensión del servicio eléctrico está programada de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en Río Lindo, Cañaveral, La Virtud, El Zapote, Tapiquilares, San Buenaventura, Generadora Río Blanco, San Francisco de Yojoa, Quebradas de Agua, Fundación AHLE, parte de la aldea Oropéndolas, Granja Avícola La Unión, Adelta, Borbotón, AYSA, La Calera, Amapa, colonia San Juan, Santa Rosita, Casitas y San Antonio de Cortés. También se incluyen Nueva Granada, El Sitio, Vallecito, San José de Cordoncillos, La Valencia, La Química, La Aurora, La Masica, Los Hules, El Aguacate, La Chachona, Loma Larga, Tule, El Encanto, Limones, Santa Rita, Guayabas Agrias, La Providencia, Agua Zarca, Quebrada Seca y La Cuchilla.
Zonas de Santa Cruz, Taulabé y San José de Comayagua: En horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. se interrumpirá el suministro eléctrico en La Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Millenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco y Ojos de Agua. Asimismo, la suspensión comprenderá sectores de Zacapa, entre ellos Horconcito y El Mogote; mientras que en San José de Comayagua afectará La Pita, El Barquito, El Zompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen y La Esperanza. En Meámbar, los sectores afectados serán Monte de Dios, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta y La Sabana de la Pimienta. En Siguatepeque, el corte abarcará El Sauce, El Pito, Santa Rosita I y Santa Rosita II. También se incluye Río Bonito, con las comunidades de El Jaral, El Edén, El Tigre, Babilonia, Santa Elena, San Bartolo y Nueva Esperanza.
Zonas de Santa Bárbara: Los trabajos dejarán sin energía eléctrica, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., a varios sectores de Santa Bárbara, entre ellos Río Seco, San Luis Planes, Lomas del Águila, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa y El Sauce. En Gualala, la interrupción afectará Quebrada Arriba, Gualjoquito y Santa Rosita; mientras que en Ilama comprenderá La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, El Capulín, El Zarzal, Generadora Cececapa, El Bálsamo y el centro penitenciario El Pozo. De igual manera, en San José de Colinas se suspenderá el servicio en Loma Larga, La Isla, Chinquilla, San Miguel de las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchilla, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, Victoria, El Encanto, Hundiciones, El Ceibón, La Unión y Agua Helada Arriba.
En San Pedro Sula, la interrupción del servicio está prevista de 8:45 a.m. a 2:45 p.m. y comprenderá la colonia Del Valle, colonia San Sebastián (sector sur), Calpules, 15 de Octubre, Mi Única Esperanza, Ciudad Nueva, Sandoval Sorto, Reparto Lempira, El Sauce, La Pradera y Planes de Calpules. Además, se reporta la suspensión en las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección General de Tránsito de la zona noroccidental, CADERH, Copeco y la Central de Abastos.
Finalmente, de 8:30 a.m. a 2:30 p.m., los cortes afectarán Nueva Esperanza, San Vicente, Los Mayorga, Pimienta, El Pilón, Santa Ana, La Palca, La Vereda, La Chorrera, bordo Villa Nueva, El Barrial, Los Laureles y Tejeras. En el municipio de Ceguaca, la suspensión abarcará el casco urbano, San Juan, La Libertad, El Edén, Santa Ana, Agua Blanquita, Cuchilla, Los Obrajes, Jololo, Teoxinte, Santa Rita, El Plan, El Jengibral, Buenos Aires, El Aguaje, San Fernando y El Tanque. También se incluye San Juan.