Amplias zonas de Honduras no tendrán energía este miércoles 4 de noviembre

Zonas de Santa Cruz, Taulabé y San José de Comayagua: En horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. se interrumpirá el suministro eléctrico en La Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Millenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco y Ojos de Agua. Asimismo, la suspensión comprenderá sectores de Zacapa, entre ellos Horconcito y El Mogote; mientras que en San José de Comayagua afectará La Pita, El Barquito, El Zompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen y La Esperanza. En Meámbar, los sectores afectados serán Monte de Dios, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta y La Sabana de la Pimienta. En Siguatepeque, el corte abarcará El Sauce, El Pito, Santa Rosita I y Santa Rosita II. También se incluye Río Bonito, con las comunidades de El Jaral, El Edén, El Tigre, Babilonia, Santa Elena, San Bartolo y Nueva Esperanza.