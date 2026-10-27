INP somete a 66 cabecillas de maras y pandillas al régimen de máxima seguridad en Honduras

Tegucigalpa, Honduras . El Instituto Nacional Penitenciario (INP) confirmó la puesta en marcha del régimen de máxima seguridad para 66 integrantes de maras y pandillas catalogados como terroristas, en cumplimiento estricto de la nueva legislación orientada a desarticular el mando operativo del crimen organizado desde el interior de los reclusorios.​

La aplicación de esta normativa especial, aprobada hace un mes por el Congreso Nacional, busca neutralizar por completo las comunicaciones y operaciones de las estructuras criminales mediante un estricto protocolo de confinamiento y restricción absoluta de contacto con el exterior en los principales centros penales del país.​

Actualmente, 61 privados de libertad ya han sido ingresados a las celdas acondicionadas bajo este esquema punitivo, mientras que otros cinco reclusos se encuentran en proceso de traslado e internamiento para completar el primer grupo catalogado bajo la categoría legal de terroristas.

​Las autoridades penitenciarias detallaron que las severas medidas administrativas incluyen la cancelación total de visitas familiares y conyugales, la prohibición del ingreso de alimentos externos y la conducción de entrevistas legales únicamente a través de locutorios aislados con cristales de seguridad.​

"Como ustedes vieron las normas del régimen, es que no hay visitas familiares, que no hay visitas conyugales, que no pueden ingresar comidas, que las visitas con los abogados van a ser a través de locutorios, es decir, a través de vidrio, no va a haber ningún contacto físico y van a permanecer 23 horas y media dentro de las celdas y solo media hora de calistenia", explicó Walter Amador Lacayo, director del Instituto Nacional Penitenciario.​

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El jerarca militar destacó que los reclusos sometidos a estas medidas extremas no han presentado resistencia activa durante las jornadas de traslados ni dentro de los módulos, acatando las restricciones impuestas por las fuerzas de custodia en los recintos penitenciarios.

​"Todas las personas que están ya en el régimen están catalogadas como terroristas; lógicamente, hay unas que están ahí como prisión preventiva, pero están en proceso de que sean catalogadas como tales por parte de los jueces", afirmó Amador Lacayo.

​El plan de contención prevé extender este mismo nivel de aislamiento a más de 3,900 privados de libertad recluidos en los módulos de alta peligrosidad de los centros penales de Ilama, Santa Bárbara, y La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, para garantizar el control total del Estado.