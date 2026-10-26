¿Por cuánto tiempo suspenden la licencia por conducir ebrio en Honduras?

San Pedro Sula, Cortés. Un total de 42 accidentes de tránsito con daños materiales se registraron durante el fin de semana en San Pedro Sula, mientras que 41 conductores fueron detectados bajo los efectos del alcohol, informó Jairo Ramos, comisionado de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en la zona noroccidental.
Ramos señaló que los accidentes con daños materiales representan una reducción respecto a períodos anteriores, cuando, de acuerdo con sus registros, se reportaban cerca de 40 incidentes diarios en la ciudad.
Como resultado de los operativos, los agentes sancionaron a los 41 conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol con la suspensión de sus permisos de conducir y una multa equivalente a un salario mínimo, indicó Ramos.
En Honduras, la licencia de conducir se suspende por seis meses cuando una persona es sorprendida manejando en estado de ebriedad por primera vez, según el artículo 1 de la Ley de Penalización a la Embriaguez Habitual (Decreto 100-2000). Esto se sustenta en el artículo 98, numeral 16, de la Ley de Tránsito, y artículo 1 de la Ley de Penalización a la Embriaguez Habitual.
Asimismo, la DNVT contabilizó el decomiso de 201 permisos de conducir por diferentes infracciones a la Ley de Tránsito. Las operaciones también dejaron decomisos de motocicletas y unidades de transporte público que incumplían la normativa.
Accidente mortal en la carretera CA-5
Durante el fin de semana también se registró un accidente mortal en la carretera CA-5, donde una mujer de la tercera edad perdió la vida tras la colisión entre un vehículo y un camión.
La víctima mortal fue identificada como Valeria Santos Reyes, quien viajaba como acompañante en el pick-up. En el accidente también resultó lesionado Fermi Mejía del Cid, de 79 años. Según los datos de la investigación, el conductor del pick-up no tenía licencia de conducir registrada en el sistema policial.
Las autoridades decomisaron el vehículo y remitieron el informe técnico a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de Peña Blanca.
Ramos explicó que el conductor del vehículo se incorporó a la carretera internacional y chocó contra el camión. Según el comisionado, el hombre no portaba permiso de conducir al momento del incidente.
El conductor fue detenido y puesto a la orden de la fiscalía correspondiente por suponerlo responsable del delito de homicidio imprudente.
Más de ocho días sin muertes viales en San Pedro Sula
Ramos destacó que la ciudad acumulaba más de ocho días sin muertes por accidentes de tránsito, resultado que atribuyó al trabajo de los agentes y a los operativos de prevención y control en diferentes sectores.
El funcionario instó a los conductores a respetar la Ley de Tránsito y evitar acciones que pongan en peligro a otros usuarios de la vía.
Además, pidió a la población denunciar maniobras imprudentes, disputas entre conductores del transporte público y posibles irregularidades cometidas por agentes de la institución.
Para reportar estas situaciones, la DNVT mantiene habilitada la línea telefónica 3336-0764, indicó Ramos.