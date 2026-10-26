¿Por cuánto tiempo suspenden la licencia por conducir ebrio en Honduras?

San Pedro Sula, Cortés. Un total de 42 accidentes de tránsito con daños materiales se registraron durante el fin de semana en San Pedro Sula, mientras que 41 conductores fueron detectados bajo los efectos del alcohol, informó Jairo Ramos, comisionado de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en la zona noroccidental.

Ramos señaló que los accidentes con daños materiales representan una reducción respecto a períodos anteriores, cuando, de acuerdo con sus registros, se reportaban cerca de 40 incidentes diarios en la ciudad.

Como resultado de los operativos, los agentes sancionaron a los 41 conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol con la suspensión de sus permisos de conducir y una multa equivalente a un salario mínimo, indicó Ramos.

En Honduras, la licencia de conducir se suspende por seis meses cuando una persona es sorprendida manejando en estado de ebriedad por primera vez, según el artículo 1 de la Ley de Penalización a la Embriaguez Habitual (Decreto 100-2000). Esto se sustenta en el artículo 98, numeral 16, de la Ley de Tránsito, y artículo 1 de la Ley de Penalización a la Embriaguez Habitual.

Asimismo, la DNVT contabilizó el decomiso de 201 permisos de conducir por diferentes infracciones a la Ley de Tránsito. Las operaciones también dejaron decomisos de motocicletas y unidades de transporte público que incumplían la normativa.