¡Atrapados! Mente Sana 2026 llega al Honduras Corea

San Pedro Sula, Honduras. Como parte del cierre de actividades de la tercera edición del proyecto Mente Sana 2026 de Diario LA PRENSA, se llevó a cabo una jornada en el Centro de Capacitación Técnica Honduras Corea (CCTHC), donde alrededor de 130 estudiantes participaron en dinámicas y actividades de reflexión sobre la salud mental, el uso excesivo de las pantallas y los riesgos asociados a las redes sociales. Durante la actividad, el licenciado en Psicología Rafael Mejía, presidente del Colegio de Psicólogos de Honduras, capítulo norte, impartió una charla sobre el tiempo que los jóvenes pasan frente a las pantallas y la importancia de mantener un uso responsable de los dispositivos electrónicos. Los estudiantes, que también soy apoyados por World Vision, prestaron atención a las recomendaciones del especialista, quien aprovechó el espacio para dejar un mensaje sobre los peligros que pueden enfrentar los usuarios al interactuar con desconocidos en internet. “El poder crear cuentas en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Snapchat y empiezan a hablar con gente, muchas veces desconocida... No solo han caído en esas manos tentadoras jóvenes y adolescentes con muchas cosas que aprender; han caído también personas adultas”, advirtió Mejía.

A través de la lectura del fascículo ¡Atrapados! Adicción a las pantallas y redes sociales, los alumnos pudieron comprender la importancia de controlar el tiempo que dedican a estos aparatos y reflexionar sobre las precauciones que deben tomar al utilizar las plataformas digitales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los aproximadamente 130 estudiantes participaron en la lectura y en las explicaciones del psicólogo, quien abordó los riesgos relacionados con el uso de las redes sociales y la interacción con personas desconocidas. La actividad también permitió que los jóvenes compartieran sus opiniones y pusieran en práctica lo aprendido.

Participación y aprendizaje

Como parte de la jornada, cuatro estudiantes participaron en una dinámica en la que debían presentar ante los asistentes un resumen del fascículo. Entre ellos estuvo Jeremy Josué Lozano, estudiante del área de Refrigeración Industrial, el más aplaudido por los presentes. Como reconocimiento a su participación, Lozano recibió un premio gracias al patrocinio de Camas Royal Excell.

Los jóvenes también tuvieron la oportunidad de participar en otras dinámicas y ganar premios, en un espacio que combinó el aprendizaje con actividades recreativas para reforzar los mensajes compartidos durante la visita.

Catherine Torres, psicóloga del Centro de Capacitación Honduras Corea, destacó la importancia de desarrollar este tipo de iniciativas dirigidas a los jóvenes. Asimismo, manifestó su disposición para que el instituto pueda ser tomado en cuenta en futuras ediciones del proyecto Mente Sana. Por tercer año consecutivo, Diario LA PRENSA desarrolla el proyecto Mente Sana con el objetivo de promover el bienestar emocional de niños. En esta edición, el proyecto llevó a los estudiantes información y orientación para reconocer situaciones que pueden afectar su bienestar, con el propósito de fomentar hábitos saludables y contribuir a transformar vidas a través de la educación y la prevención.