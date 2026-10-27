Unidades Médicas Comunitarias atenderán durante cinco días en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida. El Gobierno Central, a través de la Secretaría de Salud, inauguró este lunes las Unidades Médicas de Salud Comunitaria en La Ceiba.

Las caravanas médicas brindarán asistencia integral durante cinco días consecutivos, finalizando el próximo viernes, en las instalaciones del gimnasio Azcona, ubicado en la colonia El Toronjal.

La jornada de salud se desarrollará en un horario continuo de 7:00 am a 4:00 pm y todas las atenciones médicas se prestarán de manera completamente gratuita para la población de esta región del país. Estas caravanas descongestionarán el hospital Atlántida, el cual lució abarrotado este domingo tras el regreso a las atenciones de los médicos, luego de llegar a un acuerdo con el gobierno después de 46 días en asambleas informativas.