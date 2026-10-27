Unidades Médicas Comunitarias atenderán durante cinco días en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida. El Gobierno Central, a través de la Secretaría de Salud, inauguró este lunes las Unidades Médicas de Salud Comunitaria en La Ceiba.
Las caravanas médicas brindarán asistencia integral durante cinco días consecutivos, finalizando el próximo viernes, en las instalaciones del gimnasio Azcona, ubicado en la colonia El Toronjal.
La jornada de salud se desarrollará en un horario continuo de 7:00 am a 4:00 pm y todas las atenciones médicas se prestarán de manera completamente gratuita para la población de esta región del país. Estas caravanas descongestionarán el hospital Atlántida, el cual lució abarrotado este domingo tras el regreso a las atenciones de los médicos, luego de llegar a un acuerdo con el gobierno después de 46 días en asambleas informativas.
Especialidades y medicamentos sin costo
Las brigadas cuentan con un contingente de 25 profesionales, entre médicos generales y especialistas, quienes atienden en áreas como medicina general, odontología, psicología, otorrinolaringología, entre otras, así como en la aplicación de pruebas de embarazo y de VIH. Asimismo, se realizan exámenes de laboratorio de química sanguínea, rayos X, electrocardiogramas y mamografías.
Claudia Cartagena, directora regional de Salud en el departamento de Atlántida, destacó el alcance de esta iniciativa para el beneficio de las comunidades:
"Esto es acercar los beneficios de salud a la población y agradecemos al presidente Nasry Asfura por este proyecto de caravanas de la salud. Las unidades médicas andan sus propios medicamentos totalmente gratis y nosotros, como regional de salud, también vamos a cubrir", manifestó Cartagena.
Respaldo logístico de la Alcaldía de La Ceiba
La operación cuenta con un significativo apoyo de la Alcaldía Municipal de La Ceiba, la cual ha dispuesto servicios sanitarios, seguridad, logística y transporte para facilitar el traslado de personas provenientes de zonas vulnerables, como la cuenca del río Cangrejal.
El vicealcalde Víctor Hugo Pavón explicó la colaboración brindada al personal sanitario para asegurar la cobertura médica: "A los médicos la Alcaldía les ha dado el hospedaje, la alimentación por una semana y el traslado de pacientes", afirmó Pavón.