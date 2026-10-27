Cárcel de Támara aplica nuevas medidas de control a líderes de maras y pandillas

Las reformas penitenciarias se enmarcan en las decisiones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que declaró asociaciones terroristas a la MS-13, la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo. La legislación establece herramientas adicionales para la persecución de estas organizaciones y medidas más restrictivas para las personas identificadas como integrantes.