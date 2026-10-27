Congreso Nacional se reúne con operadores de justicia previo a aprobación de reformas penales

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que contemplan ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales contra detenidos vinculados con grupos terroristas, facilitar allanamientos bajo autorización judicial y endurecer las penas de prisión. Tomás Zambrano se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo; el fiscal general Pablo Emilio Reyes; el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez; el viceministro de Defensa, Justo Rafael Cano; el director general de la Policía; Rigoberto Oseguera; y el director de Inteligencia. El presidente del Congreso explicó que las modificaciones buscan fortalecer la actuación de los operadores de justicia y agilizar las investigaciones contra maras, pandillas y asociaciones terroristas. Según el legislador, las nuevas disposiciones permitirían mejorar las operaciones policiales y facilitar la captura de sospechosos.

Entre los cambios propuestos figura la autorización judicial para realizar allanamientos durante operaciones interinstitucionales en zonas donde se desarrollen saturaciones policiales y exista presencia permanente de las autoridades. Estas intervenciones deberán contar con el acompañamiento de un fiscal del Ministerio Público para garantizar el cumplimiento del Código Procesal Penal y la Constitución de la República. En cuanto a las sanciones, el dictamen contempla elevar de 15 a 20 años a un rango de 30 a 40 años de prisión las penas para integrantes de asociaciones terroristas. Para los cabecillas, Zambrano señaló que se propone una condena de 40 años o privación de libertad de por vida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La iniciativa también plantea penas de hasta 40 años de prisión o privación de libertad de por vida para quienes recluten a menores de edad con el propósito de incorporarlos a maras, pandillas o grupos terroristas. El objetivo, según lo expuesto por el titular del Legislativo, es endurecer las sanciones contra quienes involucren a niños y adolescentes en estas estructuras.

Penas de 40 años de prisión