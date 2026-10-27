Congreso Nacional se reúne con operadores de justicia previo a aprobación de reformas penales

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que contemplan ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales contra detenidos vinculados con grupos terroristas, facilitar allanamientos bajo autorización judicial y endurecer las penas de prisión.
Tomás Zambrano se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo; el fiscal general Pablo Emilio Reyes; el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez; el viceministro de Defensa, Justo Rafael Cano; el director general de la Policía; Rigoberto Oseguera; y el director de Inteligencia.
El presidente del Congreso explicó que las modificaciones buscan fortalecer la actuación de los operadores de justicia y agilizar las investigaciones contra maras, pandillas y asociaciones terroristas. Según el legislador, las nuevas disposiciones permitirían mejorar las operaciones policiales y facilitar la captura de sospechosos.
Entre los cambios propuestos figura la autorización judicial para realizar allanamientos durante operaciones interinstitucionales en zonas donde se desarrollen saturaciones policiales y exista presencia permanente de las autoridades. Estas intervenciones deberán contar con el acompañamiento de un fiscal del Ministerio Público para garantizar el cumplimiento del Código Procesal Penal y la Constitución de la República.
En cuanto a las sanciones, el dictamen contempla elevar de 15 a 20 años a un rango de 30 a 40 años de prisión las penas para integrantes de asociaciones terroristas. Para los cabecillas, Zambrano señaló que se propone una condena de 40 años o privación de libertad de por vida.
La iniciativa también plantea penas de hasta 40 años de prisión o privación de libertad de por vida para quienes recluten a menores de edad con el propósito de incorporarlos a maras, pandillas o grupos terroristas. El objetivo, según lo expuesto por el titular del Legislativo, es endurecer las sanciones contra quienes involucren a niños y adolescentes en estas estructuras.
Penas de 40 años de prisión
Otro punto de la propuesta se refiere a los tatuajes alusivos a maras y pandillas. Zambrano afirmó que el dictamen contempla una pena de 18 meses y que estos tatuajes serían considerados para identificar a una persona como terrorista. Aclaró que la disposición no abarcaría tatuajes artísticos, familiares ni de otras temáticas.
El presidente del Congreso agregó que las reformas establecerían penas de 40 años de prisión o privación de libertad de por vida para quienes causen la muerte de integrantes de las instituciones mencionadas durante su intervención. Aseguró que el Gobierno y el Legislativo respaldan las medidas para fortalecer la seguridad y combatir las estructuras criminales.
Zambrano sostuvo que el propósito de las reformas es recuperar la paz y permitir que los hondureños vivan sin miedo. Sin embargo, en su declaración no precisó cuándo se someterá el dictamen a votación ni confirmó que las disposiciones hayan sido aprobadas y entrado en vigor.
Este martes se espera que el Congreso Nacional apruebe el dictamen de las reformas penales, que incluye modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal para endurecer las sanciones contra integrantes de maras, pandillas y asociaciones terroristas, así como agilizar los procedimientos de captura y allanamiento.