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Reformas penales: qué cambios discutirá el Congreso esta semana

El Congreso discutirá reformas a los códigos Penal y Procesal Penal sobre penas, asociaciones ilícitas, allanamientos y procedimientos de captura

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 13:02 -
  • Elvis Mendoza
Reformas penales: qué cambios discutirá el Congreso esta semana

Las autoridades del Congreso Nacional aprobarán estas reformas para endurecer la lucha contra el crimen organizado.

Foto: David Romero| La Prensa

Tegucigalpa, Honduras. Las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a fortalecer el combate contra las estructuras criminales y las maras declaradas como terroristas serán discutidas esta semana en el Congreso Nacional, como parte del proceso legislativo previo a su eventual aprobación.

La iniciativa surge a raíz de las directrices del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), instancia que propuso endurecer las normativas vigentes para cerrar espacios de impunidad a los grupos delictivos.

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Para continuar con el trámite legislativo, el proyecto de decreto fue asignado a las comisiones de Seguridad y Defensa, encargadas de emitir el dictamen correspondiente antes de que la propuesta sea debatida en el pleno.

Las modificaciones abarcan cinco artículos del Código Penal: 81, 193, 195, 570 y 587. Estos se relacionan con el régimen de penas, el tratamiento de las asociaciones ilícitas y las restricciones a los beneficios en la ejecución de condenas.

Asimismo, el proyecto contempla reformas a siete artículos del Código Procesal Penal: 170, 177, 184, 186, 191, 212 y 285. Los cambios están orientados a fortalecer las investigaciones y los procedimientos de captura.

"Este Congreso está dando todas las herramientas para combatir el crimen organizado"

Entre los aspectos que se busca modificar figuran disposiciones relacionadas con la responsabilidad de las agrupaciones terroristas y las redes de extorsión. En materia procesal, la iniciativa incluye herramientas vinculadas con los allanamientos y el manejo de indicios urgentes.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha señalado que existe la determinación de impulsar estas reformas para dotar al Estado de instrumentos más eficaces frente a la criminalidad, con prioridad en la seguridad ciudadana.

La discusión de las reformas figura entre los temas previstos en la agenda parlamentaria de esta semana. Su eventual aprobación y entrada en vigor dependerán del avance del proceso legislativo.

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Redacción web
Elvis Mendoza

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