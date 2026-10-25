Reformas penales: qué cambios discutirá el Congreso esta semana

Tegucigalpa, Honduras. Las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a fortalecer el combate contra las estructuras criminales y las maras declaradas como terroristas serán discutidas esta semana en el Congreso Nacional, como parte del proceso legislativo previo a su eventual aprobación. La iniciativa surge a raíz de las directrices del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), instancia que propuso endurecer las normativas vigentes para cerrar espacios de impunidad a los grupos delictivos.

Para continuar con el trámite legislativo, el proyecto de decreto fue asignado a las comisiones de Seguridad y Defensa, encargadas de emitir el dictamen correspondiente antes de que la propuesta sea debatida en el pleno. Las modificaciones abarcan cinco artículos del Código Penal: 81, 193, 195, 570 y 587. Estos se relacionan con el régimen de penas, el tratamiento de las asociaciones ilícitas y las restricciones a los beneficios en la ejecución de condenas. Asimismo, el proyecto contempla reformas a siete artículos del Código Procesal Penal: 170, 177, 184, 186, 191, 212 y 285. Los cambios están orientados a fortalecer las investigaciones y los procedimientos de captura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse