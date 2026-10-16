¿Honduras hará reformas al tratamiento penal de menores vinculados a maras? Esto es lo que se sabe

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional iniciará una discusión orientada a modificar el tratamiento penal de los menores de edad que integran maras y pandillas en el país. El debate parlamentario busca responder al uso de adolescentes por parte de estructuras criminales para cometer delitos de alto impacto social. Este análisis surge a raíz de la gira oficial que realiza una delegación parlamentaria por El Salvador, donde ha sostenido reuniones con autoridades de la Asamblea Legislativa y otros funcionarios de ese país. Los encuentros permitieron evaluar los modelos de seguridad e infraestructura penitenciaria implementados en la nación vecina.

"Hoy los menores en el país, independientemente del delito que cometan, la pena máxima que se les puede aplicar es de ocho años, por lo que tenemos que revisar si ampliamos los años de condena", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. La iniciativa se enmarca también en el paquete de reformas penales que impulsan las autoridades para reforzar el combate contra el crimen organizado y reducir la impunidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para aprobar cualquier modificación al Código Penal u ordenamientos afines se requieren al menos 65 votos favorables de los 128 diputados que integran el pleno parlamentario. Asimismo, la propuesta legislativa contempla abrir mesas de diálogo con operadores de justicia, sectores de la sociedad civil y organismos encargados de la protección de la niñez.

Las autoridades advierten que, ante el incremento de las acciones contra las maras, los grupos delictivos podrían intensificar el reclutamiento de menores para evadir la justicia. "Hay que discutir si cabe una reforma de que los menores que cometen delitos de terrorismo o ligados a maras y pandillas se puedan juzgar como mayores de edad", afirmó el titular del Legislativo. La eventual aplicación del juzgamiento como adultos para adolescentes implicaría un cambio en el marco jurídico nacional y en las obligaciones internacionales del Estado de Honduras. Esta medida obligaría a revisar los compromisos suscritos en materia de derechos humanos y protección de la infancia, además de replantear el funcionamiento de los centros de internamiento especializados.