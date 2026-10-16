Capturan a “Chico”, presunto integrante de la MS-13 acusado de terrorismo en La Ceiba

La Ceiba, Honduras. Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), acusado del delito de terrorismo, fue capturado este viernes 16 de octubre durante un operativo policial ejecutado en La Ceiba, Atlántida, por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).
El detenido fue identificado como Cristian Ernesto Romero Posas, de 44 años, conocido con el alias de “Chico”, a quien las autoridades señalan como supuesto miembro activo de la clica Sureños Locos, vinculada a la estructura criminal MS-13.
La captura se realizó mediante una saturación policial en la calle 8, en las inmediaciones de una estación de servicio situada en una zona comercial de la ciudad, según el reporte de la operación.
En el procedimiento participaron agentes de la DAET, en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL).
De acuerdo con los informes de inteligencia policial, Romero Posas es originario de La Ceiba y reside en la colonia La Alambra. Las autoridades sostienen que presuntamente forma parte de la estructura criminal desde hace varios años.
Tras su detención, el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para que responda por el presunto delito de terrorismo.
La Policía también informó que continuará las investigaciones para determinar si el detenido estaría relacionado con otros hechos delictivos registrados en el departamento de Atlántida.
El caso continuará su curso en las instancias judiciales, donde se determinará la situación legal del acusado conforme a las pruebas y diligencias que presente el Ministerio Públic