Capturan a “Chico”, presunto integrante de la MS-13 acusado de terrorismo en La Ceiba

La Ceiba, Honduras. Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), acusado del delito de terrorismo, fue capturado este viernes 16 de octubre durante un operativo policial ejecutado en La Ceiba, Atlántida, por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

El detenido fue identificado como Cristian Ernesto Romero Posas, de 44 años, conocido con el alias de “Chico”, a quien las autoridades señalan como supuesto miembro activo de la clica Sureños Locos, vinculada a la estructura criminal MS-13.

La captura se realizó mediante una saturación policial en la calle 8, en las inmediaciones de una estación de servicio situada en una zona comercial de la ciudad, según el reporte de la operación.