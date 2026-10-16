Identifican a joven hallado embolsado en Ticamaya

San Pedro Sula, Cortés. Como Brian Alexander Sánchez, de 27 años, fue identificado el cuerpo encontrado embolsado y con evidentes signos de tortura en el sector de Ticamaya, en el departamento de Cortés.
Los restos del joven permanecen en las instalaciones de la morgue de San Pedro Sula, a la espera de que sus familiares se presenten para reclamar el cuerpo y realizar los trámites correspondientes.
El hallazgo generó preocupación por las circunstancias violentas en las que fue encontrado. Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre los responsables del crimen ni los posibles móviles del hecho.
Las autoridades competentes deberán continuar con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás de este caso.