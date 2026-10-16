Identifican a joven hallado embolsado en Ticamaya

San Pedro Sula, Cortés. Como Brian Alexander Sánchez, de 27 años, fue identificado el cuerpo encontrado embolsado y con evidentes signos de tortura en el sector de Ticamaya, en el departamento de Cortés.

Los restos del joven permanecen en las instalaciones de la morgue de San Pedro Sula, a la espera de que sus familiares se presenten para reclamar el cuerpo y realizar los trámites correspondientes.