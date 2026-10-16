  1. Inicio
  2. · Sucesos

Identifican a joven hallado embolsado en Ticamaya

El joven de 27 años fue encontrado sin vida en el sector de Ticamaya y sus restos permanecen en la morgue sampedrana

Identifican a joven hallado embolsado en Ticamaya

Brian Alexander Sánchez, de 27 años, fue identificado como la víctima encontrada embolsada en Ticamaya, Cortés.

San Pedro Sula, Cortés. Como Brian Alexander Sánchez, de 27 años, fue identificado el cuerpo encontrado embolsado y con evidentes signos de tortura en el sector de Ticamaya, en el departamento de Cortés.

Los restos del joven permanecen en las instalaciones de la morgue de San Pedro Sula, a la espera de que sus familiares se presenten para reclamar el cuerpo y realizar los trámites correspondientes.

Adulto mayor viajó por medicamentos y murió atropellado en la carretera CA-5

El hallazgo generó preocupación por las circunstancias violentas en las que fue encontrado. Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre los responsables del crimen ni los posibles móviles del hecho.

Las autoridades competentes deberán continuar con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás de este caso.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias